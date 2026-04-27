Nicolas Keenan is de laatste maanden een van de meest besproken mannen van Nederland als verloofde van premier Rob Jetten. Toch heeft hij zijn manier van leven niet aangepast. Keenan blijft zichzelf en hij is absoluut niet van plan om dit te veranderen.

Keenan hockeyt al langere tijd op het hoogste niveau in Nederland en is al drie jaar officieel samen met premier Jetten. Na de vorige verkiezingen werd de verloofde van de Argentijn president van Nederland en dus is Keenan de eerste 'first gentleman' ooit van Nederland. Een ware eer voor de hockeyer, maar hij gaf wel al aan dat het leven van hem en zijn verloofde een stuk drukker is geworden.

Haters

In een klap werd Keenan dus een van de beroemdste mannen van Nederland, echter was hij daarvoor al bij velen bekend. Bij sommigen door zijn kwaliteiten op het hockeyveld, maar andere mensen kennen hem ook van TikTok. Daar is hij erg actief in zijn content en sommige mensen vinden dat soms wat te uitgesproken. Keenan is in ieder geval glashelder in hoe hij met die kritiek omgaat.

"Dit is gewoon hoe onze jonge generatie communiceert op social media. Ik gebruik social media echt om mijn ware zelf te laten zien.", is Keenan duidelijk tegenover RTL Boulevard. Daar heeft hij ook nog een boodschap voor zijn 'haters' die kritiek leveren. "Haters mogen lekker haten. Ik besteed mijn energie liever aan mensen die steun en een positieve boodschap kunnen gebruiken. Ik moet misschien langer over mijn TikTok's nadenken, maar dat doe ik meestal niet."

L'Homo

Keenan staat ook op de cover van de L'Homo voor de terugkeer van het blad. Een grote eer, waar ook zijn verloofde erg blij mee is. "Rob is sowieso trots op mij en hij weet hoe belangrijk het in deze tijden is om je ware zelf te laten zien en daar jonge mensen mee te inspireren. Ik weet dat hij heel trots is een naar de winkel zal rennen om het blad te gaan kopen." Keenan en Jetten zijn dus verloofd, maar de hockeyer gaf al aan dat door het drukke leven van het stel, de bruiloft nog even op zich laat wachten.