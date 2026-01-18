Wat een fraai affiche had moeten worden tussen Hertha BSC en Schalke 04, twee traditionele grootmachten van het Duitse voetbal die inmiddels actief zijn op het tweede niveau, veranderde zaterdag in Berlijn in een avond vol onrust en geweld. Rond het stadion liep de spanning al vóór de aftrap hoog op, met tientallen gewonden tot gevolg.

De incidenten vonden plaats in de aanloop naar het duel in de 2. Bundesliga. Volgens de politie raakten meer dan vijftig mensen gewond, onder wie 31 supporters van Hertha en 21 politieagenten. Meerdere personen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt.

Massaal supportersgeweld

De politie spreekt van massaal supportersgeweld. In een bericht op X stelt het Berlijnse korps dat agenten zijn aangevallen door gemaskerde fans en werden bekogeld met hekken en andere harde voorwerpen. Om de situatie onder controle te krijgen, was het volgens de politie noodzakelijk om onder meer pepperspray te gebruiken. Er zijn meerdere arrestaties verricht wegens belediging, zware mishandeling en ernstige verstoring van de openbare orde.

Rund um das heutige Fußballspiel im #Olympiastadion kam es bereits vor Spielanpfiff zu gewalttätigen Angriffen einzelner Fangruppen auf unsere Einsatzkräfte.



Am Stadioneingang zur Ostkurve sollen Kolleg. nach Beleidigungen von vermummten Fans u.a. mit Absperrgittern beworfen und… pic.twitter.com/uA39ynueho — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 17, 2026

Verschil in inzicht

Vanuit supportershoek klinkt echter een ander geluid. De supportersvereniging van Hertha legt de oorzaak van de ongeregeldheden bij wat zij omschrijft als agressief en buitensporig politieoptreden. In een verklaring spreekt de fanclub van een 'spiraal van escalatie', die volgens haar al langere tijd gaande is rond wedstrijden van de club.

Die onvrede beperkte zich volgens de supportersvereniging niet tot de gebeurtenissen op de wedstrijddag zelf. Daarnaast wijst de fanclub op huiszoekingen bij Hertha-supporters in de dagen voorafgaand aan het duel. Die acties, uitgevoerd door de politie, zouden de spanningen verder hebben opgevoerd nog voordat de wedstrijd begon.

Geen plaats voor geweld

Tijdens het duel zelf, dat uiteindelijk in een doelpuntloos gelijkspel eindigde, reageerden supporters van beide clubs op het politieoptreden met een collectief stilteprotest. Ook waren er volgens aanwezige media af en toe beledigende spreekkoren richting de politie te horen vanaf de tribunes. Sportief stond er bovendien veel op het spel: Schalke 04 is koploper in de 2. Bundesliga en stevent af op promotie, terwijl Hertha BSC op gepaste afstand de zesde plaats bezet.

De politie benadrukte na afloop dat er voor geweld geen plaats is rond voetbalwedstrijden. "Een stadion met duizenden supporters mag geen vrijhaven zijn voor geweld", aldus het korps van de Duitse hoodfstad, dat heeft aangekondigd camerabeelden te onderzoeken om de incidenten verder in kaart te brengen.

Ook binnen Hertha BSC wordt de situatie nader bekeken. Clubvoorzitter Peter Görlich gaf aan dat eerst alle feiten zorgvuldig op een rij moeten worden gezet. Wat resteert is een wedstrijd die sportief weinig opleverde, maar buiten het veld diepe sporen naliet en het Duitse voetbal opnieuw confronteerde met de schaduwzijde van een beladen voetbalavond.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.