Ruud Gullit geniet tijdens een etentje van een prachtig moment met zijn vriendin Karin de Rooij. Het koppel is zichtbaar aan het genieten van drie muzikanten, die aan hun tafeltje een nummer spelen.

Een 'romantisch moment', noemt Gullit het zelf op Instagram. Het voetbalicoon filmt hoe de muzikanten het nummer Perfect van Ed Sheeran voor hem en De Rooij spelen. Eén muzikant zingt en speelt gitaar en wordt ondersteund door een gitarist en een muzikant met een draagbare cajon. Laatstgenoemde is een houten doos waarop getrommeld wordt.

Aan de achtergrond te zien lijkt het er ten zeerste op dat het stel op vakantie is. Gullit en De Rooij zitten naast het zwembad en in de verte is een boot in de haven te zien. Eerder deze maand was het koppel in het Spaanse Marbella en de kans is groot dat ze daar nog steeds vertoeven.

Verrassing voor goede vriend Patrick Kluivert

Begin deze maand zetten Gullit en De Rooij nog het feestje van oud-voetballer Patrick Kluivert op stelten. De huidig bondscoach van Indonesië vierde op 1 juli in de Spaanse zon zijn 49e verjaardag. Overigens wist Kluivert zelf niet dat er een feestje voor hem gepland stond: hij werd verrast door zijn vrienden en familie.

Marteling bij de kapper

Een paar dagen later bracht Gullit een bezoekje aan de kapper in Marbella. Dat bleek geen standaard knipbeurt: zijn hoofd werd ingewikkeld met handdoeken en later werden ook nog zijn oren gewaxt. Op het moment dat de kapper het plakkerige goedje van zijn oren aftrok, slaakte Gullit een kreet van de pijn. De kapper was ook onder de indruk. "Heel veel haar", zei hij toen hij het stukje wax bekeek. De Rooij legde alles vast op camera.