Johan Derksen gaat al een tijdje mee. De mediapersoonlijkheid van Vandaag Inside is inmiddels 77 jaar. Desondanks geeft de voormalig voetballer nog vrijwel dagelijks zijn mening op televisie. Maar daar komt net als het leven ook ooit een einde aan, weet Derksen. "Ik zie mezelf liever niet in een of ander aftands kannetje op de schoorsteenmantel staan."

In de podcast Groeten uit Grolloo gaat het over de eeuwige slaap, oftewel de dood. Er wordt aan Derksen gevraagd hoe hij zijn begrafenis voor zich ziet. "Ik laat me begraven", trapt de 77-jarige oud-voetballer af. "Ik woon in Grolloo tegenover het graf en daar is nog ruimte zat. Want het is een beetje ouderwets, begraven. Maar ik wil geen poespas, laten ze mij maar in de kruiwagen naar de overkant rijden."

Derksen zal Derksen niet zijn als er een pakkende tekst op de grafsteen komt. "Het leven is te kort om slechte sigaren te roken", wil hij het liefst hebben. Henk Kuipers, voormalig leider van motorclub No Surrender, zegt dat hij Derksens uitvaart voor zijn rekening zal nemen. "Jij gaat er van uit dat ik eerder ga?", reageert Derksen richting zijn zestien jaar jongere kompaan.

Uitvaarten 'hartstikke duur'

De twee komen op het onderwerp omdat de kosten van een dienst tegenwoordig onbetaalbaar zijn. "Het is hartstikke duur. Je bent zomaar een kleine 15.000 euro kwijt als je een begrafenis hebt met een kop koffie en een plakje cake", steekt Derksen van wal. Al voegt hij later toe: "Mijn vriendenkring is op één hand te tellen, dus het wordt toch niet heel erg druk."

"Maar jij hoeft het niet te betalen Johan, want jij bent dan dood", gaat Kuipers verder. Dan wordt duidelijk dat een crematie goedkoper is. "Cor van der Gijp, de oom van René, zei vlak voordat hij stierf tegen mij: 'Geen poespas, laten ze mij maar in die kachel stoppen'", herinnert Derksen zich. Dat is niets, vindt de oud-voetballer van onder meer Veendam. "Ik zie mezelf liever niet in een of ander aftands kannetje op de schoorsteenmantel staan."

Toekomst Johan Derksen

Voorlopig zijn we nog niet van Derksen af, al denkt hij wel hardop na over zijn toekomst bij Vandaag Inside. Onlangs verbleef hij met zijn collega's op Curaçao waar midweeks iedere dag een aflevering werd gemaakt. In de rubriek In de Wandelgangen ging het over Derksens pensioen, waar hij mysterieus op reageerde.

"Zolang de hebzucht me naar Hilversum drijft", grapte hij, verwijzend naar zijn riante salaris. "Kijk, op mijn leeftijd kun je nooit vooruitkijken. We hebben nog een jaarcontract en ik weet niet hoe ik na een jaar ervoor sta." Het is dus nog maar zeer de vraag of we Derksen ook in 2028 nog op tv kunnen zien.

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