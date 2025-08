Ruud Gullit heeft na zijn actieve carrière als voetballer en trainer tijd genoeg voor snoepreisjes. Onlangs bezocht de levende legende het Spaanse Marbella, waar hij samen was met onder anderen Bas Smit en Jeroen van der Boom. Samen sprongen ze op de mountainbike, alleen voor Gullit liep dat niet zo goed af.

Smit - bekend als de partner van actrice Nicolette van Dam - deelde de hilarische beelden daarvan op Instagram. Het drietal ging samen met nog een vriend op avontuur door het robuuste landschap van Marbella. Daarbij moest ook een diepe plas met water worden getrotseerd. "G*dverdomme", hoor je Van der Boom schreeuwen, waarna hij Gullit waarschuwt.

Gullit valt in de afgrond

"Ruud, hij is heel diep", zegt Van der Boom over de enorme plas. De oud-voetballer heeft al lang eieren voor zijn geld gekozen en is afgestapt. Gullit spotte een olifantenweg (korter alternatief voor de originele route). Lachend kijkt hij naar de camera, alleen dan zet de Europees kampioen van 1988 een verkeerde stap en verdwijnt hij zo een kleine afgrond in.

Dit tot grote hilariteit van Smit, die het uitsmeert over sociale media. 'Mocht iemand interesse hebben, de fiets van Ruud is te koop hoor', grapt hij als bijtekst op Instagram. Veel mensen lachen de voormalig topvoetballer dan ook uit in de reacties. Smit neemt ook de zorgen weg met een geintje: 'Jongens geen stress, alles ok. Ruud heeft alleen z’n been beschadigd, maar hij heeft 3 benen, dus komt helemaal goed.'

Rijk voetbalbestaan

Gullit is een van de grootste Nederlandse voetballers aller tijden. Hij brak begin jaren 80 door bij HFC Haarlem en speelde vervolgens voor topclubs als Feyenoord, PSV, AC Milan en Chelsea. Gullit won tweemaal de Europacup I met het legendarische AC Milan en werd in 1987 uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar.

Met het Nederlands elftal won hij in 1988 het EK, waarbij hij aanvoerder was. Na zijn spelerscarrière werd hij coach bij onder andere Chelsea en Newcastle United. Tegenwoordig is Gullit analist bij onder meer Ziggo Sport en toernooidirecteur van het KLM Open. Samen met zijn nieuwe vriendin Karin de Rooij is hij helemaal verzot op golf.