Wesley Sneijder en zijn broers hebben enkele zware dagen achter de rug. Zondag stond de oud-topvoetballer met een emotioneel bericht stil bij het verlies van zijn moeder. Nu is ook definitief afscheid genomen van een dierbaar bezit.

Sneijder en zijn broers Jeffrey en Rodney verloren in de zomer van 2023 hun moeder Sylvia. Zij leed aan kanker. Op Moederdag plaatste de recordinternational van het Nederlands elftal een bijzonder eerbetoon aan haar. "Vandaag voelt anders zonder jou. Maar geen dag gaat voorbij zonder dat ik aan je denk. Alles wat jij mij hebt meegegeven draag ik elke dag met me mee. Je liefde, je kracht en je warmte blijven voor altijd onderdeel van wie ik ben. Fijne moederdag Mam. Ik mis je. Voor altijd. Voor altijd in mijn hart", schreef hij op Instagram.

Broertje Rodney liet ook van zich horen. "Niet meer hier maar voor altijd mijn lieve mooie moedertje. Fijne Moederdag daarboven, ik hou zielsveel van je", waren zijn prachtige woorden. Ook wenste hij iedereen zonder moeder veel sterkte op die dag. "En voor iedereen die zijn of haar moeder nog heeft: zet haar vandaag maar extra in het zonnetje en geniet ervan!"

Ouderlijk huis definitief verkocht

Enkele dagen na Moederdag is ook duidelijk geworden dat de broers de deur van het ouderlijk huis definitief achter zich dicht hebben getrokken. Dat meldt Bekende Buren. Sneijder kocht de villa in 2004 van zijn eerste voetbalcenten. In november vorig jaar zetten de broers het dierbare bezit in de verkoop. Nu is het afscheid definitief. Het zal vast en zeker een emotioneel moment zijn voor Sneijder, zijn broers en dierbaren.

De zoons Sneijder raakten in februari 2025 namelijk ook hun vader Barry kwijt. Hij was geruime tijd ernstig ziek en leed aan uitgezaaide longkanker. In het programma Football Island sprak Sneijder openhartig over de leegte. "Ik mis ze elke dag. Als ik land op Schiphol en terugrijd naar Utrecht, dan heb ik nog steeds het gevoel dat ik even een bakkie wil doen bij mijn ouders. Tot op de dag van vandaag heb ik dat gevoel. Maar het kan niet meer."

Zoektocht van Rodney Sneijder

In de periode dat hij ziek werd, trokken Wesley en Rodney bij hem in. De jongste broers moet daarom op zoek naar een nieuwe woning. Via LinkedIn plaatste hij vorige maand al een oproep. Hij schakelde zijn netwerk in om wat nieuws te vinden in Vleuten, Houten of Leidsche Rijn.

