Niks is Zlatan Ibrahimovic te gek. De inmiddels 44-jarige voetbalgek uit Zweden haalde tijdens zijn carrière genoeg rare fratsen uit. Maar zijn nieuwste stunt gaat een stap verder.

Jarenlang droeg de voormalig spits zijn haren op een staartje. Die wilde lokken knipte hij er een paar jaar geleden vanaf. Tegenwoordig draagt Ibrahimovic zijn haren strak naar achteren. Maar voor een marketingstunt ging alles er af...

Zlatan scheert hoofd kaal

Ibrahimovic deelde op sociale media een foto met American football-icoon Tom Brady, waarop de quarterback een tondeuse vasthoudt en Zlatan een groot deel van zijn haar mist. "Een weddenschap is een weddenschap", schrijft de Zweed er mysterieus bij.

Een kaalgeschoren Ibrahimovic? Dat doet hij waarschijnlijk alleen tegen een godsvermogen, al is de legendarische voetballer tot alles bereid om in de spotlights te staan. Maar zoals zo vaak, bleek dit alles onderdeel van een slimme marketingstunt.

Ibrahimovic grote gezicht achter WK

De beroemde zender FOX Sports, die een promotiespot voor het WK heeft gemaakt, bereidt zich met een sterrencast voor op het verslaan van het WK voetbal. In de studio zullen Brady en Ibrahimovic aanwezig zijn tijdens het toernooi, samen met Bruce Arena, de voormalige bondscoach van het Amerikaanse team, en hockeylegende Mike Eruzione. Ze verschijnen allemaal in de extravagante reclamecampagne van FOX.

Terwijl op de achtergrond Elvis' nummer Impossible Dream speelt, suggereert de reclamespot dat wonderen mogelijk zijn, zelfs dat de Verenigde Staten het WK winnen. Alle hoofdpersonen komen voorbij, onder wie dus Ibrahimovic en Brady. Zij hebben een ludiek gesprekje. Zlatan suggereert dat hij zelfs kaal nog steeds onweerstaanbaar is, Brady antwoordt van niet.

"Zlatan is een toffe peer en ik heb me uitstekend vermaakt met het opnemen van deze reclame. Iedereen zal naar het WK kijken en ik kan niet wachten om te zien wat ons Amerikaanse team kan doen tegen de besten ter wereld", sprak Brady.

WK 2026

Van donderdag 11 juni tot en met zondag 19 juli zal FOX Sports 104 wedstrijden van het toernooi live uitzenden. Naast het eerder genoemde duo zijn ook onder anderen Clarence Seedorf, Thierry Henry en Peter Schmeichel analist bij de zender. Nederland zit in Groep F met Tunesië, Japan en Zweden, het land waar Zlatan meerdere eindrondes voor in actie kwam. Hij speelde op de WK's van 2002 en 2006.

