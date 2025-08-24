Ruud Gullit is veel bezig met zijn favoriete sport golf en zijn werk als analist bij onder andere Rondo van Ziggo Sport, maar er is ook tijd voor ontspanning. Zo dook de ex-topvoetballer van PSV en AC Milan dit weekend samen met zijn geliefde op bij SAIL.

SAIL is een bekend evenement dat eens in de vijf jaar wordt gehouden in de hoofdstad Amsterdam. Het feest is voor iedereen vrij toegankelijk en vindt plaats op de wateren van de stad. SAIL staat bekend om de bonte verzameling boten die over alle wateren verplaatst zijn. Zo zijn er grote zeilboten te zien en kunnen bezoekers met een eigen bootje langs alle bezienswaardigheden varen.

Ruud Gullit

Gullit en zijn liefde Karin de Rooy waren ook met een bootje op de Amsterdamse wateren. Ze laten beelden zien op hun Instagram van de verschillende boten die te zien waren tijdens SAIL. Ook plaatst De Rooij een filmpje van het aftellen op de A'DAM Toren. Met een lichtshow en vuurwerk werd het evenement afgesloten en werden de aanwezigen bedankt en werd ook SAIL 2030 aangekondigd.

Dat Gullit van een feestje houdt, liet hij onlangs ook al blijken in een discussie over het veelbesproken feest van Lamine Yamal. Er was veel ophef over bijvoorbeeld de serveester met dwerggroei die ingehuurd waren, maar dat vond de oud-voetballer onterecht. "Ik vond het overdreven over die dwergen. Maar het mooiste was: op een gegeven moment gingen de dwergen zeggen 'ja maar wij hebben dan toch ook werk. Als we dit niet kunnen doen, hebben we helemaal niks. Als ze ze zelf zeggen: we vinden het oké. Waarom maken we er dan zo’n punt van?"

Golf

Gullit is tegenwoordig drukker bezig met golf dan met voetbal. De Europees kampioen van 1988 speelt golf op hoog niveau en vliegt de hele wereld over voor verschillende wedstrijden en toernooien, waar hij ook hoge ogen gooit.