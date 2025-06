Voetballegende Ruud Gullit plaagt Ajacieden op de golfbaan: 'Dit ding is erg belangrijk'

Ruud Gullit heeft naast voetbal een andere liefde: golf. Daarom is hij het gezicht van het KLM Open, dat deze week in Nederland wordt gehouden. Op de golfbaan toverde de oud-voetballer iets opvallends uit zijn tas.

Gullit werd gevraagd naar de markers die hij heeft. Dat zijn vaak muntjes die de plek van een golfbal kunnen markeren op de green of een andere plek op de baan. Bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken of verwisselen van een bal. "Ik heb er eentje, die is erg belangrijk", sprak Gullit, terwijl hij door zijn golftas graaide. Daarna toverde hij een munt van Feyenoord uit zijn tas.

Voetbalicoon Ruud Gullit steelt de show op golftoernooi: 'Dat maakt het spannend' Ruud Gullit heeft deze week een bijzondere rol als toernooidirecteur van de KLM Open. De oud-voetballer is groot liefhebber van golf en mocht zelf ook een balletje slaan.

"Dit is je team", sprak de verslaggeefster. "Dit is het team dat ik support in Nederland", antwoordde Gullit. "Ik moet het hebben", voegde hij eraan toe. Bijgeloof wil de Europees kampioen van 1988 het niet noemen. "Maar als ik tegen mensen van Ajax speel, dan leg ik hem op de grond en hebben zij zoiets van huh...", verzekerde Gullit. "Om het er een beetje in te wrijven", haakte de verslaggeefster in. "Ja, ja, ja", beaamde Gullit.

Toernooidirecteur van KLM Open

Net als veel oud-voetballers is Gullit verknocht geraakt aan golf. Zo erg zelfs, dat hij toernooidirecteur van het KLM Open is dit jaar - nota bene in Amsterdam. Daar sprak hij met Sportnieuws.nl over zijn rol én mocht hij de eerste bal afslaan. "Wel spannend natuurlijk", vertelde de 62-jarige. "Ik had niet verwacht dat er zo veel mensen zouden staan. Maar wel leuk om te doen."

Ruud Gullit over bijzondere rol in andere sport: 'Heb het niet helemaal onder de knie' Ruud Gullit heeft de eerste bal van de KLM Open 2025 afgeslagen. De oud-voetballer is de toernooidirecteur. Na afloop erkent hij tegenover Sportnieuws.nl dat er toch wat spanning bij kwam kijken.

Gullit speelt ook samen met zijn vriendin Karin de Rooij, alleen wel voor de lol. "Je bent in een mooie omgeving, kunt heerlijk lopen en ook nog een spelletje spelen. Als ik samen met mijn vriendin Karin speel, doen we dat puur om te genieten. We spelen nooit tegen elkaar. Soms wel voor een qualifying kaart, maar nooit competitief."

Dit is de vriendin van Ruud Gullit: Karin de Rooij leerde oud-topvoetballer kennen via Gordon Oud-topvoetballer Ruud Gullit is al geruime tijd gelukkig in de liefde met zijn vriendin Karin de Rooij. Na drie scheidingen lijkt hij toch nog de ware te hebben gevonden. Lees hier alles wat je over haar moet weten.

KLM Open

De grote blikvanger van het toernooi dit jaar is de Italiaan Francesco Molinari, die drie keer meedeed aan de Ryder Cup en in 2018 met The Open een van de grote majors op zijn naam schreef. Namens Nederland doen er in totaal zestien golfers mee aan het toernooi. Joost Luiten is een van hen. Hij won het KLM Open in 2013 en 2016 en is nog altijd de laatste Nederlandse winnaar.