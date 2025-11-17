Een gruwelijk incident heeft de voetbalwereld diep geschokt. Een voetbalscheidsrechter zou zijn ex-partner hebben achtervolgd, waarna de situatie volledig escaleerde in een café waar de vrouw wanhopig probeerde te ontsnappen. Wat daar gebeurde, laat iedereen verbijsterd achter.

Het drama speelde zich af in Mostar, in Bosnië en Herzegovina. Volgens de Engelse tabloid The Sun werd de 32-jarige Aldina Jahić op straat achtervolgd door haar ex-partner Anis Kalajdžić, een scheidsrechter uit de hoogste regionale competitie en de zoon van voormalig international Avdo Kalajdžić. In blinde paniek vluchtte Jahić een café binnen, waar ze zich opsloot in het toilet en probeerde de politie te bellen.

Achtervolging eindigt in dodelijke confrontatie

Volgens getuigen stormde Kalajdžić het café slechts seconden later binnen. Hij zou de toiletruimte hebben geforceerd en Jahić van korte afstand hebben neergeschoten, nog voordat de politie ter plaatse kon komen. Hulpdiensten arriveerden snel, maar de 32-jarige vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Daarna richtte de scheidsrechter het wapen op zichzelf in een poging zelfmoord te plegen, maar het pistool weigerde. Agenten konden hem direct arresteren en overbrengen naar het ziekenhuis, waar hij werd bewaakt.

Moord met voorbedachte rade?

Lokale media melden dat Kalajdžić het pistool slechts een maand eerder had aangeschaft en officieel had laten registreren. Dat deed hij naar eigen zeggen vanwege bedreigingen die hij als scheidsrechter zou hebben ontvangen. Onderzoekers houden er rekening mee dat de moord met voorbedachte rade is gepleegd.

Jahić werkte als project- en eventmanager en verhuisde voor haar baan van Sarajevo naar Mostar. Mensen uit haar omgeving omschrijven haar als ambitieus, geliefd en toegewijd. Een bevriend politicus sprak van 'een uitzonderlijk talent' en 'een sterke persoonlijkheid die altijd klaarstond voor anderen'.

Onderzoek loopt, Bosnië en Herzegovina in shock

De politie onderzoekt het volledige verloop van de gebeurtenissen en de achtergrond van de relatiebreuk. In Bosnië en Herzegovina heeft de zaak veel emoties losgemaakt en wordt opnieuw gewezen op de toename van partnergeweld in het land.