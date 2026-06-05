Topatlete Lieke Wevers heeft op haar Instagram een geheimzinnige post gedeeld. In die story hint de 34-jarige Nederlandse op haar mogelijke pensioen van de turnsport.

Wevers was nog actief voor Nederland tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Mogelijk was dit haar laatste wedstrijd voor TeamNL. Bij een foto van Wevers in het Oranje op de achtergrond van haar telefoon plaatst ze de volgende tekst. "Goedenacht. Dit is misschien de laatste week dat ik het Oranje op mijn arm draag. En dat is voor dit moment het meest open dat ik kan zijn over deze kwestie", zo plaatst Wevers de mysterieuze tekst waarin ze hint op pensioen.

Op de Olympische Spelen in Parijs grepen Lieke Wevers en haar zus Sanne Wevers naast de individuele finales en de teamfinales. Inmiddels is Wevers veel bezig met het geven van clinics en turnt ze nog altijd wedstrijden. Haar carrière ging in ieder geval met pieken en dalen.

Vader van turnzusjes Wevers

Zo leden de zusjes Wevers erg veel onder de beschuldigingen richting hun vader Vincent. Hij werd als turncoach beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door meerdere atleten die hij trainde. Vincent Wevers werd vrijgesproken, maar de slachtoffers vonden dat het onderzoek piept en kraakt. De beschuldigingen aan het adres van Vincent Wevers zorgden voor veel emoties bij zijn dochters. Zo gaf Sanne Wevers in tranen een reactie na de aantijgingen.

"Het kwam heel hard binnen, ook in het gezin. De manier waarop het gebeurt, is heel vervelend. Ook omdat ik de dochter van ben én de turnster die door hem is opgeleid. Ik kan me niet vinden in de beweringen die zijn gedaan. Ik kan me niet vinden in het fysieke gedeelte", zo vertelde Sanne Wevers.

Relatie met turncoach

Lieke Wevers is inmiddels samen met een oud-turncoach. De Nederlandse heeft een relatie met de Russische turntrainer Anton Stolyar. Zij lieten via sociale media al eens weten dat ze open staan voor een baan als trainers in het turnen.

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