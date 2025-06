Voormalig Oranje-speler showt nieuwe liefde en deelt romantische plaatjes: 'Prachtig koppel'

Voormalig Oranje-verdediger Gregory van der Wiel heeft zijn geluk hervonden in de liefde. De WK-finalist van 2010 pronkt op Instagram met zijn nieuwe vriendin. Hij geniet van zijn voetbalpensioen.

De inmiddels 37-jarige Van der Wiel stopte als jonge dertiger al met voetbal. Na goede tijden bij Ajax en PSG kwam zijn carrière op een zijspoor terecht via Fenerbahce, Cagliari en Toronto FC. In Canada speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd. Op zijn Instagram is te zien dat Van der Wiel volop aan het genieten is - met plots ook een nieuwe liefde aan zijn zijde.

Het gaat om een influencer die haarzelf Mathilde noemt (achternaam onbekend). Ze heeft ruim 80.000 volgers op Instagram. De ex-voetballer plaatst romantische foto's van een vakantie in Saint-Tropez op zijn socials. Het nieuwe liefdeskoppel omarmt elkaar en gaat samen op een boottochtje. 'Prachtig koppel! Jullie stralen rust uit', schrijft een volger onder de foto.

Het is onbekend welke baan Mathilde heeft, maar aan haar dure kleding, etentjes en vakanties te zien, heeft ze het zeker niet slecht.

Rose Bertram

Van der Wiel heeft sinds 2022 geen relatie meer. Toen brak hij na acht jaar met het populaire Belgische model Rose Bertram. Ze hebben samen twee kinderen. Overigens hoeft de ex-voetballer zich geen zorgen te maken op jaloezie van de 30-jarige Bertram.

Het model zou namelijk een relatie hebben met een geheimzinnige Franse zakenman genaamd Samy Ould Kaddour. Zij plaatsten enkele weken geleden een post waarin ze zoenend te zien zijn.

Mentale problemen

De voetballer kampte na zijn carrière met paniekaanvallen en angstgevoelens. "Niemand zag de angst en de identiteitscrisis. Ik wist niet hoe ik om hulp moest vragen", schreef hij op Instagram. Van der Wiel riep afgelopen maand zijn volgers op om hulp aan hem te vragen, als ervaringsdeskundige.

Echter is dat wel tegen torenhoge prijzen, iets wat hem felle kritiek opleverde. "Hij gaat anderen helpen? Hoe dan? Stuur 'm een direct message! Nou, dat deed ik dus", vertelt wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack. "Dan krijg je dus een link naar een inschrijfformulier voor een coachingtraject, waarbij er wordt verwacht dat je een 'investering' doet van 3000 tot 12.000 euro."