Ronald Koeman en Valentijn Driessen: het zorgt vrijwel iedere persconferentie voor vuurwerk. De bondscoach van Oranje en de bekende journalist van De Telegraaf botsen al jarenlang op persconferenties, tot groot vermaak van veel voetbalfans. Dit zijn de opvallendste momenten tussen de twee kemphanen.

Koeman voorspelt kritiek van Driessen

Voor een van de eerste stevige confrontaties moeten we terug naar september 2023. Na de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Griekenland kreeg Koeman meteen een kritische vraag over zijn tactische omzetting. "Hoe benauwd was je dan voor de wedstrijd dat je het helemaal omgooit?", vroeg Driessen op de persconferentie aan de bondscoach.

Koeman reageerde met een glimlach, maar haalde ook direct uit. "Nee", haalde de oefenmeester zijn schouders op. "Ik wist dat het hakblok bij jou (bij Valentijn, red.) al klaarstond. Natuurlijk is het spannend, ook al kan ik zeggen van niet. Maar ik ben niet bang om dingen te veranderen uit angst dat het misgaat. En als dat dan gebeurt, is dat waarschijnlijk ook terecht. Daar heb ik geen moeite mee."

'Valentijn, een beetje respect'

Ook in september 2024 liep het weer uit op een typisch moment tussen beide heren. De journalist zette vraagtekens bij de rol van Oranje-international Memphis Depay en vroeg zich hardop af waarom hij nog altijd geselecteerd werd. "Durf jij om hem gewoon thuis te laten? Nu hou je hem ook weer aan het lijntje, hij heeft nooit geleverd op de toernooien”, stelde Driessen.

Koeman vond de toon iets te scherp. "Valentijn, een beetje respect in je vraagstelling. De topscorer van Nederland", reageerde de bondscoach. Daarna volgde meteen een nieuwe sneer. "Helaas selecteren ze niet door bij de krant. Wat wij wel doen." Hoewel beide mannen moesten lachen, sloot Koeman af met een duidelijke boodschap: "Ik neem heel veel van jou aan, dus neem ook een keer wat van mij aan."

Pijnlijke verspreking

In november 2024 ontstond een opvallend en ongemakkelijk gesprek tijdens een persmoment rond de WK-kwalificatie. Driessen wilde weten of Oranje een feestje zou vieren bij plaatsing voor het WK. "De vorige keer zei je: In deze groep zijn wij het aan de stand verplicht om het WK te halen. Ga je dan toch een feestje vieren? Of zeg je: daar beginnen we niet aan", vroeg Driessen.

Koeman antwoordde luchtig: "Volgens mij is er niks gepland, dus we gaan gewoon maandagavond naar huis." Driessen dook meteen op de verspreking. "Maandagavond pas?", vroeg hij direct. Na een korte stilte reageerde Koeman: "Ja, we spelen toch maandag nog?" Maar Driessen gaf niet op. "Maar als je het nu al haalt, je blijft hier neem ik aan niet tot maandagavond om feest te vieren." Koeman kon er uiteindelijk alleen nog om lachen. "Laten we hopen dat we ons plaatsen, maar dan vliegen we de wedstrijd van maandag ook serieus aan."

Driessen noemt situatie ‘gênant’

Een jaar later lagen de twee opnieuw tegenover elkaar. Dit keer ging het over een fout van Koeman rondom de WK-kwalificatie. De bondscoach bleek niet te weten dat doelsaldo bepalend was bij een gelijk aantal punten. Driessen noemde dat vervolgens 'gênant'.

Tijdens de volgende persconferentie kwam het onderwerp uiteraard terug. "Je gaat mij nu een vraag stellen terwijl je al twee dagen geroepen hebt wat je ervan vond", reageerde Koeman zichtbaar geïrriteerd. "Je hebt weer gescoord, Valentijn. Je hebt weer de kranten gehaald", voegde hij eraan toe, terwijl hij cynisch zijn duim opstak.

Felle discussie over Weghorst

Na de 4-0 zege op Hongarije in september 2025 liep de spanning opnieuw op. Dit keer draaide het om Wout Weghorst, die uitbundig juichte terwijl Ádám Szalai kort daarvoor onwel was geworden. "Was dat niet wat ongepast op zo’n moment?", vroeg Driessen.

Koeman verdedigde zijn spits fel. "Nou, de boel was onder controle. Hij vocht niet meer voor zijn leven", reageerde hij. "Zij kiezen ervoor om door te voetballen, dus dan vind ik dat je mag juichen. Iedereen doet dat op zijn eigen manier, maar ik begreep al dat er op social media… Maar goed, daar zitten hersenloze mensen op." Driessen reageerde gevat: "Ik ben niet hersenloos en zit niet op social media", zei hij, waarna Koeman lachend reageerde: "Nou, af en toe wel hoor."

Afwezige Driessen onderwerp van gesprek

Zelfs als Driessen er niet bij is, weet het journaille hem nog onderwerp van gesprek te maken. Tijdens de persconferentie waarin de WK-selectie werd bekendgemaakt, ontbrak de journalist omdat hij voor Vandaag Inside in Curaçao verbleef. Toen een aanwezige journalist opmerkte dat Driessen ontbrak, reageerde Koeman meteen nieuwsgierig. "Waar is hij dan?"

Na het antwoord schoot de bondscoach in de lach. "Dat is een aardig verdienmodel geworden voor hem, hè?" Toen werd opgemerkt dat Driessen juist bij deze belangrijke persconferentie ontbrak, kon Koeman een laatste plaagstoot niet laten liggen: "Dat zegt dan genoeg over Valentijn."

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