Voormalig topvoetballer probeert jarenlange celstraf te verminderen met opvallende baan in gevangenis

Je hebt voetballers die na hun carrière genieten van vrijheid en leven van hun welverdiende centen, maar andere voetballers komen ook grote problemen. De Braziliaan Robinho is een van hen. Hij zit in de gevangenis en doet er alles aan om er zo snel mogelijk uit te komen.

Robinho werd veroordeeld voor een groepsverkrachting die in 2013 plaatsvond. De Braziliaanse oud-aanvaller kreeg een jaar geleden te horen dat hij negen jaar de cel in moest. Hij was een van de zes mannen die schuldig werd bevonden voor het verkrachten van een vrouw uit Albanië en zit nu in zijn thuisland in de gevangenis.

'Geen medelijden met Robinho na verkrachting: oud-voetballer moet lange gevangenisstraf helemaal uitzitten' Robinho heeft - na een half jaar vastgezeten te hebben in een 'miniscule cel' - gepoogd een verlaging van zijn gevangenisstraf te krijgen. Daar werkt de Braziliaanse rechter niet aan mee en dus moet de oud-voetballer zijn volledige straf uitzitten.

Dat is er niet zo maar een, maar een berucht cellencomplex in Sao Paolo. De Spaanse krant Marca weet hoe de inmiddels 41-jarige Robinho er bij zit en dat klinkt allerminst aantrekkelijk. Hij deelt een kleine cel van nog geen acht vierkante meter. Daar zit hij overigens lang niet altijd, want de Braziliaan heeft een manier gevonden om zijn verblijf in de gevangenis te verkorten.

Hij werkt namelijk in de gevangenis. Als elektricien welteverstaan. De voormalig ster van onder meer Real Madrid, Manchester City en AC Milan is bezig met het repareren van radio's en televisies in het verblijf. Daarnaast zou hij ook deelnemen aan een leesclub en verdiept hij zich onder meer in tuinieren.

In cel met man die eigen dochter doodde en 'gevangenis-Tinder': het leven van Braziliaanse ex-voetballer Robson de Souza - ook wel bekend als Robinho - stond ooit te boek als een groot talent. Dus pikte Real Madrid hem op jonge leeftijd al op. Maar zijn status maakte de pingelaar nooit echt waar, ook avonturen bij Manchester City en Real Madrid vielen tegen. Inmiddels zit Robinho bij Prison FC, oftewel in de gevangenis.

Strafvermindering door te werken

Overigens levert het bijklussen als elektricien hem ook nog wat op. Voor elke twaalf uur die hij werkt wordt zijn straf volgens Marca met één dag verminderd. In theorie zou hij dus zijn verblijf kunnen halveren met zijn werk.

WK 2010

In Nederland heeft men nog een collectieve herinnering aan de voetballer Robinho. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika speelde hij namens Brazilië de kwartfinale tegen Nederland. Al vroeg maakte hij, in tegenstelling tot nu volledig vrijstaand, de openingstreffer. Na rust draaide Oranje het helemaal op. De ploeg van Bert van Marwijk won met 2-1 dankzij een eigen goal van Felipe Melo en een kopbal van Wesley Sneijder. Uiteindelijk zou Nederland de finale halen en die verliezen van Spanje.