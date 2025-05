Vriendin Kenneth Taylor bang voor potje voetbal met Ajacied: 'Krijg ik die bal in m'n maag'

Kenneth Taylor heeft el enige tijd een relatie met influencer Jade Anna van Vliet. De middenvelder van Ajax blijkt alleen nog nooit een balletje met zijn vriendin getrapt te hebben. Daar komt mogelijk binnenkort verandering in.

Jade Anna werd afgelopen seizoen meermaals gespot bij de thuiswedstrijden van Ajax. Ze heeft met haar 1 miljoen volgers op Instagram een grotere online populariteit dan haar vriend Taylor. Waar de voetballer weleens als fotograaf moet optreden voor de socials van haar vriendin, heeft Jade Anna het werk van Taylor nog niet beoefend.

Voetballen met Taylor

"Ik wil ook een keer met Kenneth voetballen", vertelt ze in Confession Club De Podcast, een podcast met haar vriendinnen. "Toen zei ik: 'Dan wil ik op doel'. Maar ja ik zie het alweer aankomen, dat ik die bal in mijn maag krijg. Ja dat wordt hem niet."

Haar vriendinnen zien het helemaal voor zich. "Jij voetballen? Oké, wij met z'n vieren tegen Kenneth. Moet lukken", analyseert een van haar vriendinnen. Voordat het duel met Taylor plaatsvindt, zullen de dames wel nog moeten werken aan hun voetbalkennis. "Ik maak een panna op hem. Nee, een penalty. Of wat was het nou?"

Het doet Jade Anne denken aan een moment in het verleden. "Ik weet nog dat wij bij de voetbal waren en toen maakte iemand een panna toen zei Steijn: 'Penalty!'". De vriendinnen moeten erom lachen, maar een veel gelikete reactie ziet het anders. 'Er brandt licht, maar er is niemand thuis'.

Vakantie

Het liefdeskoppel geniet momenteel samen van een vakantie, na een turbulent seizoen waarin Ajax het kampioenschap misliep in de Eredivisie. De twee zijn op vakantie in Griekenland. Taylor en Van Vliet zijn sinds 2023 samen. Eerder had Jade Anna een relatie met bekende YouTuber Gio Latooy.

