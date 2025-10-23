Het zijn schitterende tijden voor topwielrenner Tom Pidcock. De Britse concurrent van Mathieu van der Poel maakte samen met zijn partner heuglijk nieuws bekend. De vriendin van Van der Poel reageerde er enthousiast op.

De 26-jarige Pidcock en zijn vriendin Bethany Louise Zajac gaan trouwen. Dat deelt het stel door middel van enkele romantische foto's op Instagram. Het aanstaande trouwstel is zoenend, knuffelend en wandelend te zien op schitterende strandfoto's. Daarbij staat de tekst: "Ik kan niet wachten om met mijn beste vriend te trouwen."

Roxanne Bertels, de vriendin Van der Poel, was helemaal ondersteboven van het nieuws. 'Gefeliciteerd', reageerde ze enthousiast, gevolgd door twee emoticons met betraande ogen. Ook plakte ze er nog een hartje aan vast. Zelf wacht de Belgische nog altijd op een aanzoek van de wielrenner, met wie ze sinds 2018 een relatie heeft.

Liefdevolle reacties voor Pidcock

Van der Poel en Pidcock komen elkaar op meerdere disciplines tegen: in het veld, op de mountainbike en op de weg. Toch lijkt de vriendin van de Nederlander het goed te kunnen vinden met de geliefde van de Brit, getuige haar reactie onder de Instagram-post. Maar Bertels is niet de enige.

Ook wielerinfluencer Puck Moonen laat een reactie achter. 'Oh mijn god, gefeliciteerd!', schrijft de Nederlandse met een paar hartjes. Tour-winnares Pauline Ferrand-Prévot laat ook een hele boel rode hartjes achter, net als veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado. Onder anderen wereldtopper Demi Vollering geeft de post een like.

Het jaar van Pidcock

De 26-jarige Pidcock stond dit jaar voor het eerst op het podium in een grote ronde. Hij stapte van INEOS over naar Q36.5 Pro Cycling Team, waar hij de absolute kopman werd. Dat vertrouwen betaalde de Engelsman uit met een derde plek in het algemeen klassement van de Vuelta a España.