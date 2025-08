Kelly Piquet gaf onlangs aan dat ze de afgelopen periode haar leven een klein beetje had omgegooid en de vriendin van Max Verstappen lijkt van plan om daar een vervolg aan te geven. De Braziliaanse deelt een bijzonder bericht via sociale media.

Piquet staat al haar hele leven in de spotlights. Ze is niet alleen de dochter van voormalig F1-wereldkampioen Nelson Piquet en de partner van huidig F1-wereldkampioen Verstappen, maar ook model. Die factoren zorgen ervoor dat ze wereldwijd enorm bekend is en haar Instagram wordt dan ook door meer dan 2 miljoen mensen in de gaten gehouden.

De Braziliaanse wilde die mensen natuurlijk wel iets te bieden hebben en plaatste dan ook altijd heel veel foto's op het medium, maar daar lijkt ze de laatste tijd toch wat minder zin in te hebben. Ze deelde afgelopen weekend al dat ze zich een maand lang wat stiller had gehouden en dat beviel haar dusdanig goed dat ze het iedereen kon aanraden.

'Niets alles hoeft gedeeld te worden'

De vriendin van Verstappen deelt dinsdag een bericht van de Braziliaanse schrijver André Carvalhal waarin een gevoel wordt besproken waar Piquet zich goed in kan vinden. Hij merkt op dat volgens experts het moment is gekomen waarop sociale media steeds minder gebruikt worden door mensen om zelf dingen te plaatsen "Bereid je voor op een lege feed", valt er in de eerste foto te lezen.

"Door een overvloed is er vermoeidheid opgetreden", merkt hij op. "We zijn het zat om ons anders voor te doen. We zijn het zat om gratis content te leveren en relevant te blijven. We zijn het zat om constant in de gaten gehouden te worden en vergeleken te worden." Hij denkt dat mensen daardoor steeds meer enkel kijken op sociale media in plaats van er zelf ook iets op te zetten.

Piquet kan zich helemaal vinden in die analyse: "Minder prestaties, meer aanwezigheid alsjeblieft." Daarmee lijkt ze aan te geven dat mensen meer in het moment moeten leven. "Niet alles hoeft gedeeld te worden. Wanneer heb je voor het laatst iets voor jezelf meegemaakt? Aanwezigheid heeft geen publiek nodig."

Vakantie met Max Verstappen

De woorden van Piquet lijken weinig goeds te beloven voor de fans van Verstappen die zich verheugden op vakantiekiekjes van het koppel. De F1-coureur mag na de teleurstellende race in Hongarije van afgelopen weekend namelijk genieten van een paar weken vakantie. Hij stapte dan ook direct in het vliegtuig om samen met zijn gezin daarvan te gaan genieten. Dochter Lily en bonusdochter Penelope, die Piquet kreeg tijdens een eerdere relatie, zullen daar ook van de partij zijn.

GP van Nederland

Verstappen is eind augustus voor het eerst weer te bewonderen op een racebaan. Dan staat de GP van Nederland op het programma. Zijn thuisrace is Verstappen normaal gesproken goedgezind, maar het is de vraag of dat dit jaar ook zo is door de matige prestaties van Red Bull. De viervodig wereldkampioen eindigde bij de laatste vier races niet op het podium.

De Nederlander koestert wel goede herinneringen aan het circuit van Zandvoort. Hij won in 2021, 2022 en 2023 voor eigen publiek en eindigde vorig jaar als tweede achter McLaren-coureur Lando Norris. Dit jaar zal het door de dominantie van McLaren echter een moeilijk verhaal worden om die prestaties te herhalen.