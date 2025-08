Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, is normaal gesproken veel op sociale media te vinden, maar dat was de afgelopen periode een ander verhaal. De Braziliaanse besloot het over een andere boeg te gooien en dat is haar goed bevallen.

Piquet deelt haar ervaring over de afgelopen tijd op Instagram. Dat is een medium waarop ze normaal gesproken veel tijd besteedt, maar ze heeft het een keer over een andere boeg gegooid. "Ik ben de afgelopen maand stil geweest vanwege een aantal redenen, maar het voelde goed om te disconnecten (ik kan het aanraden)", schrijft de Braziliaanse bij een selfie.

Om helemaal te ontspannen stapt ze ook nog eens het vliegtuig in. "Het is nu tijd om naar één van mijn favoriete vakantieplekken te vliegen met familie en vriendin", vervolgt ze. Ook deelt ze een foto van alle zomerkleding die ze in haar kast heeft hangen en dat neemt ze vermoedelijk dus ook mee naar die locatie. Het is goed mogelijk dat Piquet zelfs al op de locatie is, want ook plaatste ze een foto samen met haar dochter Penelope op het strand.

Piquet kreeg Penelope tijdens een eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. Dat was ironisch genoeg de man die Verstappen in 2016 verving bij Red Bull. De Nederlander werd eerder dit jaar voor het eerst vader toen Piquet beviel van dochter Lily. Dat was voor de Braziliaanse dus al haar tweede kindje.

Zomerstop aanstaande voor Verstappen

De kans is groot dat Verstappen zich ook snel naar de vakantieplek van Piquet zal begeven. De coureur van Red Bull staat zondag nog aan de start bij de GP van Hongarije, maar mag dan van een paar vrije weken beginnen. Na de race op de Hungagoring begint de zomerstop. De eerstvolgende race is pas in het laatste weekend van augusts. Voor Verstappen is dat een thuisrace, want dan zal het F1-circus zich verplaatsen naar het circuit van Zandvoort.

Voor de viervoudig wereldkampioen kan de zomerstop vermoedelijk niet snel genoeg beginnen, want hij beleeft voorlopig een vreselijk weekend in Hongarije. Verstappen kwam in de kwalificatie niet verder dan een teleurstellende achtste tijd. Het gaat bij Red Bull al het hele jaar niet lekker, want halverwege het seizoen is een vijfde titel op rij al uit zicht voor de Nederlander. De slechte prestaties van het team kostten teambaas Christian Horner onlangs al zijn baan.