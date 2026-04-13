Quinty Trustfull is in het verleden slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Dat onthult de vrouw van voormalig Oranje-international Orlando Trustfull in een column. De mediapersoonlijkheid zegt dat ze te maken kreeg met een onaangename verrassing. "Het zweet brak me uit."

In haar column, die ze voor Libelle schrijft, schenkt de 54-jarige Trustfull aandacht aan nepnieuws op sociale media en AI (kunstmatige intelligentie). Zo was haar aanleiding een video over reusachtige anaconda-slangen die ze tegen kwam op sociale media. De video bleek echter nep.

'Toch irritant'

Dit voorval deed de 55-jarige Trustfull denken aan een onaangename verrassing die ze eerder had. Zo kwam ze er ooit achter dat een account of Facebook nepvideo's van haar maakte waarin ze afslankpillen promootte. "Als je mij een beetje kent, zag je dat het fake was. Maar toch irritant, want ik wil niet dat mensen er alsnog intrappen", zo schrijft ze.

Toch kon het nog bonter. Zo kreeg Trustfull een wel heel pikant berichtje op sociale media. "Vorige maand schrok ik me suf van een persoonlijk bericht via Instagram. Het kwam van een man die mij voorzichtig vroeg of ik echt die dame op die datingsite was."

'Het zweet brak me uit'

Zo kreeg de presentatrice een bijzondere screenshot toegestuurd gekregen. "Toen ik de foto opende, brak het zweet me uit: daar stond ik in de woonkamer van Moïse en Kaj, in pittige lingerie, halfnaakt een foto van mezelf te maken, met mijn hondje Wim naast me. ‘Ik’ bood mezelf aan om een ‘gezellige avond’ te hebben met stellen."

Echter na de foto langer te hebben geïnspecteerd, kon Trustfull wel lachen. "Ja, dat waren mijn hoofd en ook mijn handen, maar die waren op het lichaam van een heel jonge, strakke meid geplakt. Ik zou willen dat ik er nog zo uitzag in mijn ondergoed", zo beëindigt ze haar column.

Orlando Trusfull

Trustfull is inmiddels al heel wat jaren getrouwd met Orlando Trustfull. Hij speelde vroeger bij clubs als Feyenoord en FC Twente. Ook kwam de middenvelder tweemaal in actie voor het Nederlands elftal. Na zijn loopbaan als topsporter werd Orlando assistent van Frank de Boer bij onder meer Ajax, Inter en Crystal Palace.