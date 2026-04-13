Matthijs de Ligt, de centrale verdediger van Manchester United, staat al meer dan vier maanden buitenspel door een hardnekkige rugblessure. Deze blessure dwong hem deze week in Manchester te blijven voor behandelingen, terwijl de rest van het team op trainingskamp was in Ierland. Hierdoor ligt een WK-drama op de loer voor de Nederlander.

Terwijl de club de afgelopen dagen via sociale media de terugkeer van geblesseerde Lisandro Martinez en de contractverlenging van Harry Maguire vierde, en dinsdag omschreef als een 'goede dag om centrale verdediger te zijn', was de realiteit voor De Ligt heel anders. De bij Ajax opgeleide verdediger sloot niet aan bij het trainingskamp van het team in het Carton House Hotel, nabij Dublin. Hij bleef in Manchester om zijn revalidatie voort te zetten.

De afwezigheid van De Ligt viel extra op door de aanwezigheid van Patrick Dorgu in de selectie onder leiding van Michael Carrick. De linksback, die ook herstellende is van een blessure, reisde wel mee met het team, ondanks dat hij niet fit was voor de wedstrijd van maandag tegen Leeds. De interim-coach gaf een simpele verklaring: “De reden waarom hij niet meeging, en Patrick wel, is dat Patrick iets verder is in zijn herstelfase.”

Het grote verschil zit in de aard van de blessures. Bij Dorgu, die in januari tegen Arsenal een spierblessure opliep, schatte de medische staf een hersteltijd van acht tot tien weken. De rugblessure van de voormalig Juventus-verdediger is echter onvoorspelbaar. Clubbronnen geven, volgens de Britse pers, toe dat, net als iedereen met vergelijkbare problemen, er dagen zijn dat hij zich goed voelt en dagen dat het minder gaat. Dit maakt het onmogelijk om een terugkeerdatum vast te stellen.

WK-drama dreigt

De Ligt speelde voor het laatst op 30 november, tijdens de 2-1 overwinning op Crystal Palace. Destijds bagatelliseerde Ruben Amorim, toen nog coach van de Red Devils, de situatie. Hij vertelde Sky Sports dat het 'iets kleins' was en hoopte hem de volgende wedstrijd weer in te kunnen zetten. Deze voorspelling kwam echter niet uit en de 26-jarige verdediger, die aan het begin van het seizoen een van de sterkhouders van Manchester United was, komt nog steeds niet in actie.

Hoewel bronnen dicht bij De Ligt beweren dat hij optimistisch blijft over een terugkeer voor het einde van het seizoen, begint de tijd te dringen. Nu het team dicht bij een plek in de volgende Champions League-editie is, is het onwaarschijnlijk dat Carrick risico’s neemt met spelers die niet honderd procent fit zijn. Ook het WK voetbal van komende zomer lijkt in het geding te komen, zeker omdat bondscoach Ronald Koemen meermaals aangaf alleen fitte spelers te selecteren.

Geen operatie

Een operatie is vooralsnog geen optie, noch voor de speler, noch voor de club. Het voorbeeld van Tyler Adams van Bournemouth, die bijna vier maanden nodig had om na een rugoperatie weer in de basis te staan, dient als waarschuwing. Gevraagd naar wat De Ligt in Carrington doet, was de coach van het Manchester-team duidelijk: “Alleen behandeling en revalidatie.”

Voorlopig blijven de frustratie en het wachten aanhouden voor de 49-voudig Nederlands international. Zijn kansen om dit seizoen nog te spelen nemen met de dag af: “Het is een andere behandeling en andere oefeningen. Hij werkt duidelijk in de sportschool, maar is nog niet klaar voor het veld.”