Schokkende chaos na het laatste fluitsignaal van de derby tussen Corinthians en Palmeiras. Memphis Depay ziet hoe zijn ploeggenoten met de tegenstander op de vuist gaan op weg naar de kleedkamer.

Bizarre taferelen na de derby tussen Corinthians en Palmeiras in de Braziliaanse voetbalcompetitie. Spelers en stafleden vlogen elkaar in de haren, waarna beide clubs elkaar de schuld gaven van de massale vechtpartij.

Bizarre vechtpartij

De spanning bereikte een kookpunt na het laatste fluitsignaal van de 0-0 wedstrijd in de Neo Química Arena. Hoewel er geen doelpunten vielen, werd de wedstrijd ontsierd door twee rode kaarten voor thuisploeg Corinthians, wat de toch al geladen sfeer verder aanwakkerde.

Op weg naar de kleedkamers ontaardde de situatie volledig. Mensen van beide kampen gingen met elkaar op de vuist, wat leidde tot een chaotisch tafereel. Palmeiras beweert dat een staflid van Corinthians hun aanvaller, Luigi, aanviel. Luigi heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Aan de andere kant slaat Corinthians terug met eigen beschuldigingen. Zij stellen dat beveiligingsmedewerkers van Palmeiras hun spelers, Gabriel Paulista en Breno Bidon, hebben geslagen. De waarheid zal ergens in het midden liggen.

Relletje Depay

Depay was niet betrokken bij de bizarre vechtpartij. De alltime topscorer van het Nederlands elftal stond ook niet op het veld, maar zat op de tribune. De 32-jarige aanvaller is namelijk revaliderende van een spierblessure die hij vorige maand opliep. Hierdoor miste hij de afgelopen interlandperiode met Oranje. Depay hoopt weer op tijd fit te zijn voor het WK voetbal begint.

Er was afgelopen weken wel genoeg te doen rond Depay in Brazilië. Na zijn blessure werd de aanvaller namelijk met zijn telefoon gespot op de bank van Corinthians. Volgens Depay zelf had hij contant met de KNVB om zijn blessure door te geven. De de Braziliaanse tuchtcommissie deed onderzoek omtrent het gebruik van de telefoon tijdens de wedstrijd van de Nederlander. Vrijdag kwam de commissie met een uitspraak, waarin deze Depay een waarschuwing gaf.