Menselijke Vincent Kompany hanteert bijzondere 'eetregel' bij topclub Bayern München

Vincent Kompany is er alles aan gelegen om Bayern München weer aan prijzen te helpen. De succesvolste Duitse club ooit stond vorig seizoen droog door de hegemonie van Bayer Leverkusen. Dit jaar is FC Bayern hard op weg naar een prijs en misschien helpt een opvallende regel van Kompany daarbij.

Kompany doet er alles aan om kliekjesvorming binnen de selectie te voorkomen, meldt Sport Bild. Hij heeft daarom een regel ingesteld dat spelers steeds van tafel moeten wisselen in het restaurant op de trainingsaccommodatie. Het idee hierachter is dat de spelers met zoveel mogelijk teamgenoten in contact komen en niet alleen tijd doorbrengen met een vaste groep.

Menselijke Kompany

Opvallend is dat er sinds de zomer geen berichten zijn geweest over spelers die deze regel overtreden. Dit suggereert dat óf iedereen zich strikt aan de regels houdt, óf dat niemand geheimen durft te lekken naar de media.

Overigens is de 'eetregel' slechts een van de vele wetten die Kompany bij Bayern hanteert. De in de zomer van Burnley overgekomen trainer heeft besloten dat laatkomers net zo lang als hem op de club moeten blijven. Kompany verlaat het trainingscomplex vaak pas laat in de middag, of tegen het begin van de avond. Boetes deelt de Belg niet uit, hij wil het 'menselijk' houden.

Op weg naar de dubbel?

Vooralsnog werpt het zijn vruchten af, want Bayern München is favoriet voor de Bundesliga-titel. Bovendien staat het in de kwartfinales van de Champions League, waar het tegen Inter zal spelen. De Italianen rekenden in de vorige ronde af met Feyenoord, terwijl Bayern competitiegenoot Bayer Leverkusen versloeg.

