René van der Gijp is blij dat zijn periode op Curaçao tot een eind komt. De oud-voetballer verbleef daar vanwege de opnames van Vandaag Inside, maar nam ook zijn podcastcollega's mee. "We zien elkaar nu wel héél erg veel."

VI werd de afgelopen twee weken uitgezonden vanaf het tropische eiland. Vrijdag is de laatste aflevering op tv en het programma maakt daarna plaats voor De Oranjezomer van Hélène Hendriks. Van der Gijp is blij dat zijn tijd op Curaçao erop zit, zo onthult hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Zijn podcastcollega's denken daar anders over. "Wij zijn er nog niet klaar mee hè. Ik bedoel, laat ik voor mezelf spreken, ik heb het nog wel naar mijn zin hier", zegt Michel van Egmond. "Jij, René?", vraagt hij vervolgens.

'Leuk geweest'

"Nee, ik ook. 100 procent. Maar het is ook wel leuk geweest nu dadelijk toch?", vindt hij. "Ik ben wel blij als ik gewoon weer in mijn eigen ritme thuis ben." Hij heeft genoten van het tripje, maar hint ook op spanningen met zijn collega's. "Overal waar 'te' voor staat is slecht hè. We zien elkaar nu wel héél erg veel." De andere podcastmakers beginnen te lachen. "Ik bedoel, op een gegeven moment is het leuk geweest."

"Nou, ik vind dat een hele pijnlijke opmerking, maar goed", reageert Van Egmond. "Nee dat is niet pijnlijk", benadrukt Van der Gijp. "Ja ik begrijp wat je bedoelt", valt Wim Kieft hem bij. "Maar ik vind het wel uit te houden."

Kieft liet eerder al zijn liefde voor Curaçao blijken in de podcast. "Ik wil hier wel wonen", zei hij. Kieft en Van Egmond zochten elkaar ook nog buiten de opnames op. Eerder deze week maakten de voormalig topvoetballer en de schrijver van zijn biografie een rondrit over het eiland. "Het was hartstikke leuk", aldus Kieft.

