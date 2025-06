Een teleurstelling voor Wim Kieft en zijn fanschare. De oud-voetballer is veelvuldig te zien als analist, maar verscheen de voorbije tijd ook in een ander bekend rogramma. Daar is hij na de uitzending van woensdag echter niet meer te zien, mede door een moment waarbij Kieft zich niet comfortabel voelde.

Kieft liet in het programma 'Het Perfecte Plaatje op Reis' zich van een andere kant zien. Het programma draait om een wedstrijd tussen bekende Nederlanders en het doel is om de beste foto's te maken. De speciale editie vindt plaats in Italië, waar Kieft lange tijd een uitstekende indruk maakte.

Dat veranderde echter in de meest recente aflevering. Daar vond een heuse naaktshoot plaats en daar voelde Kieft zich niet op zijn gemak. Hij zag het niet zitten om zijn vrouwelijke model poedelnaakt op de foto te zetten. "Voor mij hoeven die naaktshoots niet', gaf hij aan. "Ik vind het te persoonlijk, dat je te dichtbij iemand die je niet kent komt."

Lager cijfer

Zijn concurrenten hebben daar echter niet zo'n moeite mee en dat komt Kieft duur te staan. Omdat hij zich niet aan de opdracht heeft gehouden krijgt hij een lager cijfer. De oud-topspits moet het doen met een zes. En dat terwijl er volgens jurylid William Rutten eigenlijk niet zoveel mis is met de foto. "Maar je mist wel iets. Ik denk niet dat het het naakt is, maar de input van de fotograaf om er iets meer uit te halen."

Ongelooflijk, Wim Kieft eruit. Niet alleen de meest sympathieke maar ook getalenteerde deelnemer, anders en niet binnen de lijntjes maar ECHT. Meestal eens met de jury maar dit is onterecht. Serieus geen zin meer om verder te kijken. #hetperfecteplaatje — Rosa (@Rosalba______) June 18, 2025

Door het magere zesje komt Kieft uiteindelijk 0,1 punt te kort en moet hij het programma verlaten. Hoewel hij flink baalt, is hij ook dankbaar voor de kansen die hij heeft gekregen. "Ik vind het al bijzonder dat ik ver ben gekomen. Ik hd het programma niet willen missen en ben blij dat ik het meegedaan."

Kieft eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats. Er zijn nu nog vier bekende Nederlanders in de race om het programma te winnen: Edson da Graça, Sosha Duysker, Irene Moors en Stefan Jurriens.

Nieuwe uitdaging voor Wim Kieft

Overigens duurt het niet lang of Kieft is weer bij een ander programma te zien. Samen met Wesley Sneijder en Royston Drenthe gaat hij een grote uitdaging aan. De drie oud-spelers doen mee een nieuw format op de publieke omroep, gepresenteerd door Rutger Castricum. Daarin gaat het trio proberen om nog één keer topfit te worden.