Angel Correa beleefde een angstig moment bij zijn nieuwe club Tigres in Mexico. De dertigjarige voetballer, in 2022 nog wereldkampioen met Argentinië, kwam met zijn gezin oog in oog te staan met een wilde beer. Zijn vrouw legde het moment vast dat de aanvaller met zijn dochtertje op zijn arm probeert te vluchten.

Voormalig Atlético Madrid-speler Angel Correa, nu actief bij Tigres UANL, beleefde een onverwachte ontmoeting met een gevaarlijke wilde beer, pal voor zijn huis. Hij was met zijn dochtertje Lia en zijn vrouw aan het wandelen toen hij plotseling oog in oog stond met een zwarte beer. Met zijn dochter in de armen begon Correa achteruit te lopen, terwijl het dier rustig naderde, schijnbaar onverstoorbaar.

'Hij deed precies wat je niet moet doen'

De wereldkampioen van 2022 met Argentinië ontspande echter snel en begon te lachen, terwijl zijn vrouw, Sabrina Di Marco, alles filmde. Ze plaatste de video later op haar Instagram-pagina met de titel "Iemand kwam ons bezoeken", vergezeld van een beer-emoji. Een lokale bewoner grapte: "Welkom in Monterrey, Angel." Maar een ander nam een serieuzere toon aan en merkte op: "Hij deed precies het tegenovergestelde van wat je in deze omstandigheden zou moeten doen. Een beer rent sneller dan mensen, is sterker dan mensen, en beren die uit de bergen komen, zijn wilde dieren."

Vaker ontmoetingen met beren

Een andere Argentijn, Martin Demichelis, voormalig verdediger van Bayern en Manchester City en later coach in Monterrey, had vorig jaar december ook al een ontmoeting met een beer voor zijn huis, eveneens in Mexico. Het dier werd gefilmd terwijl het door zijn tuin zwierf voordat het wegliep, toen Demichelis met zijn familie naderde. Evangelina Anderson, destijds de vrouw van de voormalige Argentijnse international, was te horen terwijl ze een van hun kinderen berispte: "Hij is enorm. Kom niet te dichtbij."

Argentinië op WK in 'berenlanden'

Argentinië is al geplaatst voor het nieuwe WK voetbal, in de zomer van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. In alledrie die landen komen beren voor en als Correa er weer bij is, weet hij in ieder geval wat hij wel en niet moet doen.