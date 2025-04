Yolanthe Cabau (ex-vrouw Wesley Sneijder) openhartig over pestverleden: 'Ik rende naar huis en barstte in tranen uit'

Yolanthe Cabau, de ex-vrouw van oud-topvoetballer Wesley Sneijder, heeft openhartig verteld over haar pestverleden. Ze kreeg te maken met nare opmerkingen en kwam huilend thuis. De actrice moest zelfs van school wisselen.

Ze schrijft in haar column in Kek Mama dat kinderen op haar basisschool anders naar het gezin van Cabau keken. Ze was net haar moeder, zusjes en broertjes van Spanje naar Nederland gevlucht omdat de thuissituatie daar niet veilig was. "Mijn vader was verslaafd en mijn moeder besloot ons in veiligheid te brengen, naar haar moeder land."

Gemene opmerkingen

Dan beschrijft het 40-jarige model en presentatrice een 'verdrietig hoofdstuk'. "Op school werden we gepest. We waren anders: zeven kinderen, één moeder, geen vader." Daar leidde tot nare opmerkingen van andere kinderen.

'Arme sloebers' en 'je moeder is een Spaanse hoer' waren enkele gemene dingen die tegen Yolanthe werden gezegd. "Ik weet nog dat ik dacht: Maar mijn moeder is Nederlands. En… wat is een hoer? Ik durfde het haar niet te vertellen. Ik wilde haar geen pijn doen."

Luizen

Een ander voorbeeld van het pestgedrag is een 'hysterische moeder' die de klas binnenstormde toen er een keer sprake was van luizen. “'Het is vast dat vieze Spaanse kind', riep ze. Ik werd op een stoel gezet, voor de hele klas. Mijn hoofd werd doorzocht. Geen luis te vinden. Ik rende naar huis en barstte in tranen uit. Mijn moeder was woedend en nam het voor me op. Maar het werd er alleen maar erger op."

Cabau moest zelfs van school wisselen, maar daar ging het gewoon door. "Tot ik op een dag voor mezelf opstond. Tot hier en niet verder. Opeens was ik het populaire meisje. Wie had dat gedacht?"

Xess Xava

Ze heeft nu zelf een zoontje op de basisschool. Xess Xava, die ze kreeg met Sneijder, is negen jaar oud. Door wat ze zelf heeft meegemaakt wil Cabau hem wat meegeven. "Wij moeten onze kinderen leren om liefdevol te zijn, om te begrijpen, om vragen te durven stellen. Als wij het ze niet leren, zoeken ze zelf antwoorden. En dan is er vaak iemand die lijdt."

Yolanthe woont met haar zoon in de Verenigde Staten, ze verhuisde daar naartoe na haar breuk met Sneijder. Het stel trouwde in 2011 en ging acht jaar later uit elkaar. Het was een pijnlijke periode voor Cabau. Ze gaf meermaals aan dat ze zichzelf 'volledig kwijt was' na de scheiding.