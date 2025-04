Zwangere Kelly Piquet verbijsterd door waanzinnige actie van vriend Max Verstappen

Kelly Piquet heeft vol verbijstering thuis op de bank naar haar vriend Max Verstappen gekeken. Dat deelt het Braziliaanse model op Instagram. De Red Bull-coureur zorgde voor veel bewondering met een waanzinnige actie.

De Nederlander pakte pole position in een bijzonder spannende kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij was met een tijd van 1.27,294 net wat sneller dan McLaren-coureur Oscar Piastri.

Lando Norris schakelde zichzelf uit voor een positie vooraan in de startopstelling. De leider in de WK-stand stuiterde over de kerbstones in Q3 en kwam hard in de muur terecht. Er kwam een rode vlag en Norris zal de race vanaf P10 starten.

Uitzinnige Kelly Piquet

Piquet was enorm blij voor haar vriend. Ze kan momenteel niet met hem meereizen omdat ze in de laatste fase van haar zwangerschap is. De baby zal waarschijnlijk volgende maand geboren worden.

Maar de 36-jarige leeft nog steeds enorm met Verstappen mee, maar dan voor de tv. Ze filmde de juichende Nederlander op het scherm. "Hoe doe je dit", schrijft ze erbij, met smileys van hersenen die ontploffen. Ze is volledig verbijsterd en had deze prestatie totaal niet aan zien komen.

Net als vele anderen. In de trainingen zag het er niet naar uit dat Verstappen zich in de kwalificatie zou kunnen meten met Norris en Piastri. Het duo van McLaren domineerde met veel snellere tijden dan Verstappen, die vorige week na de GP van Bahrein steen en been klaagde over de onbestuurbaarheid van zijn Red Bull. 'De auto liep voor geen meter', foeterde hij. Maar zoals zo vaak wist het team van Red Bull toch weer de auto zodanig aan te passen, dat Verstappen er in Saudi-Arabië het maximale uit wist te halen.

Grand Prix Saoedi-Arabië

Verstappen won vorig jaar de GP van Saudi-Arabië, waar hij toen ook de poleposition pakte. Hij heeft dit seizoen de GP van Japan gewonnen, maar eindigde vorige week slechts als zesde in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen staat derde in de WK-stand achter leider Norris en Piastri.