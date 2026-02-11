Hélène Hendriks heeft uit haar topsportcarrière nog een akelige wond overgehouden. De populaire presentatrice (45) was twaalf jaar lang actief in de Hoofdklasse als hockeyster en daar beleefde ze een pijnlijke herinnering aan, die voor altijd haar lichaam tekent. In haar podcast met Merel Ek en Noa Vahle vertelt ze nog één keer hoe ze een deel van haar vinger verloor.

Hendriks doet in de HNM podcast een boekje open. "Het is een flink litteken, maar je zou het ook een stompje kunnen noemen. Ik heb heel veel littekens opgelopen met hockey en skaten. Ik moest eens spelen tegen Kampong in Utrecht. Toen is het topje van mijn vinger af geslagen. Dat gebeurde bij een strafcorner. Ik stond in het doel en was de eerste uitloop. Ik stond echter te geinen en maakte een grap, terwijl je heel geconcentreerd moet zijn."

'Dat was ranzig'

Daardoor kwam Hendriks te laat uit en toen ging het mis. "Die bal knalde op mijn vinger en toen lag het topje er af en die viel op het veld. Er zat overal bloed en ik was in shock. Mijn zus is keepster en die zei dat ik naar het ziekenhuis moest. Daar vroegen ze of ik mijn topje had meegenomen. Weet je wat nog het allerergste was? Dat topje werd twintig minuten later in een koelbox naar het ziekenhuis gebracht. Dat was ranzig. De wedstrijd werd stilgelegd om naar het topje te zoeken."

'Veel mensen weten het ook niet'

In het ziekenhuis bleek dat de pink van Hendriks niet meer te redden was. Dus sindsdien gaat ze met een stompje door het leven. Vervelend voor een presentatrice, die altijd in beeld is en ook nog eens een microfoon vast moet houden. "Ik probeer het altijd te verbergen, ik hield de microfoon anders vast om het niet te laten zien. Dat is een tweede natuur geworden, dus veel mensen weten het ook niet. Ik schaam me er niet voor, maar het is niet mooi."

Vader stuurde de foto's

Haar vader Jan zorgde er overigens voor dat heel Brabant van haar blessure wist. Hij was hobbyfotograaf en maakte veel foto's van Hendriks als hockeyster. Toen Hélène zichzelf een dag later op Omroep Brabant voorbij zag komen, zag ze dat haar vader de foto's had opgestuurd. "Hopelijk heeft hij er geld mee verdiend. Jezus, dat was het begin van mijn tv-carrière."