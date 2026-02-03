Populaire presentatrice Hélène Hendriks wordt overal in Nederland herkend. Zo ook tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Daar volgde een bijzonder onderonsje, waarvan de details haar liever bespaard waren gebleven. "En ze vroeg aan mij of ik het ook nog wilde zien."

De presentatrice moest voor een kleine ingreep naar het ziekenhuis. "Botox?", grapt Merel Ek in de podcast HNM. "Nee, dat wordt niet in het ziekenhuis gedaan", reageert Noa Vahle. Waarvoor Hendriks wel behandeld moest worden is volgens haarzelf 'niet zo boeiend'. Toch heeft ze een opvallend verhaal over haar bezoek.

"Ik was er voor een controle en als je dan daar binnenkomt, in het ziekenhuis, dan word je natuurlijk nagekeken. Dan denken ze: huh, wat doet zij nou hier?" Ze begroette iedereen vriendelijk en ging zitten met een kop koffie. "En dan komen ze naast je zitten", vervolgt Hendriks.

"Die ging dus haar hele hebben en houden vertellen, over waarom ze in het ziekenhuis was. En dan praat ik natuurlijk mee en vraag ik geïnteresseerd door. Maar het ging dus om een ontstoken teen", vertelt de sportpresentatrice lachend. "En ze vroeg aan mij of ik het ook nog wilde zien."

'Open en bloot'

Vahle en Ek kijken geschokt. "Ik dacht: ik zie het al. Want die teen lag open en bloot in een slipper. Dus zij doet haar been omhoog en zegt: 'Ja, het is helemaal ontstoken, er zit pus onder en dat moet doorgeprikt worden met een naald." Ek slaat haar handen voor haar gezicht.

Volgens Hendriks komen dit soort onderonsjes vaker voor. "Johan Derksen heeft het ook al een keer verteld. Als je in het ziekenhuis komt, willen mensen graag vertellen wat ze hebben. Eigenlijk is dat ook wel heel erg lief. Maar op dat moment, het was in de ochtend, ik zat net aan mijn cappuccino en ik denk: nou, dit moet niet te lang duren", zegt ze met een lach.