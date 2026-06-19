Andy van der Meijde is vader van bonuszoon Nino, de zoon van zijn geliefde Melisa Schaufeli. Nino timmert behoorlijk aan de weg als deejay. Onlangs bezorgde hij zijn ouders echter ongemakelijke momenten.

Het leven van oud-voetballer Andy van der Meijde ligt behoorlijk onder een vergrootglas. Samen met zijn partner Melisa Schaufeli hebben ze een eigen realityshow. Daarin zagen fans ook zoon Nino opgroeien. Hij is het kind van Schaufeli en Octave Durham, een kunstrover bekend onder de naam 'Okkie'. Desondanks ziet hij Van der Meijde echt als zijn vader, zo gaf hij eerder aan.

Relatie

Inmiddels heeft Nino een relatie met Annabelle Brian, een Nederlandse coureur in de Formule 4. "Sinds twee maanden hebben we een relatie", vertelt hij in gesprek met Weekend. De relatie vraagt volgens hem wel wat aanpassingen. Vooral door de grote verschillen in levensstijl van een deejay en een racecoureur. "Waar zij om elke dag negen uur opstaat om te trainen, leef ik in de nacht. We moeten even kijken hoe of wat."

Ondanks dat Nino als diskjockey zijn eigen geld verdient, komt het binnen op de rekening van moeder Melisa. "Al geef je me 10.000 euro, binnen twee weken is het op", vertelt hij daarover. Zijn moeder probeert voor hem te sparen. "Ik zou daar zelf niet aan denken. Ik maak het allemaal op. Ze bewaart het gewoon voor me. Mijn moeder is eigenlijk mijn bank."

Ongemakkelijke momenten

Zijn nieuwe relatie bezorgde Schaufeli wel al meermaals ongemakkelijke momenten. "Als m’n moeder mij in Annabelles armen zag liggen, wilde zij snel naar boven", meent Nino over die opmerkelijke situaties. "Ze vond het zo ontzettend ongemakkelijk! Zij wil gewoon dat ik mama's kindje blijf."

Met zijn nieuwe vriendin hoeft Nino in elk geval niet meer op zoek naar iemand anders. Ook al is dat als deejay soms lastig. "Dat is misschien leuk voor een nachtje. Het is zielloze seks, om het zo te zeggen", besluit hij. Wellicht is Annabelle te bewonderen in een nieuw seizoen van realityshow Andy & Melisa. Die zal naar alle waarschijnlijkheid later dit jaar verschijnen op streamingsdienst Videoland.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover