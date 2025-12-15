Nino van der Meijde (19) is een zoon van ex-topvoetballer Andy van der Meijde en Melisa Schaufeli. Zo kent tv-kijkend Nederland hem althans uit de realityserie 'Andy & Melisa'. Nu blijkt de vork toch anders in de steel te zitten.

Nino van der Meijde timmert aan de weg als producer en dj. Als hij plaatjes draait doet hij dat onder de naam DJ Ninochello. Ook profileert hij zich op social media.

Op de radiozender FunX heeft Nino onthuld dat Andy van der Meijde toch niet zijn vader is. Wel ziet hij de ex-speler van onder meer Ajax en Inter als zijn vader, ook al is hij dat in biologische zin niet. "Mijn biologische vader is Okkie, maar Andy voelt gewoon als mijn vader", zegt hij.

Octave Durham

Okkie is de bijnaam van Octave Durham, een kunstrover die onder meer twee werken van Vincent van Gogh uit een museum stal. "Ik spreek mijn vader ook nog wel en we hebben een goede band", zegt Nino. "Andy heeft mij opgevoed. Dus ik zie hem echt als mijn vader."

Moeder van Nino

Wat Nino heeft verteld is eigenlijk geen nieuws. Zijn moeder heeft bijvoorbeeld in 2017 al erkend dat Andy van der Meijde niet de vader is van Nino, maar die opheldering is kennelijk niet overal blijven hangen, waardoor Nino nu de tijd rijp vond om op de feiten te wijzen.

"Ja, hij is gewoon zijn vader', zei Schaudeli in 2017 tegen RTL over Durham. "Hij ziet hem ook gewoon. Wat hij daarvoor heeft gedaan, dat is niet aan mij. Ik heb daar niks mee te maken. Voor Nino is het gewoon zijn vader en hij gaat daar weleens in het weekend heen."

Realityserie

De nieuwe realityserie van oud-voetballer Andy van der Meijde en zijn partner Melisa Schaufeli is vanaf 19 november te zien bij Videoland. Dat meldt RTL, dat donderdag ook de eerste beelden van de reeks deelt. De serie, die Andy en Melisa heet, telt in totaal zes afleveringen.

In de serie geven Van der Meijde en zijn vrouw een inkijkje in hun gezinsleven. "Dochters Lily en Roxy zijn uitgegroeid tot echte pubers die geen blad voor de mond nemen. Daarnaast zijn Andy en Melisa ook druk met hun zoon Nino die alle goedbedoelende opvoedadviezen overboord gooit en droomt van een carrière als dj", meldt RTL in een persbericht.