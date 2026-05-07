Voormalig voetballer Andy van der Meijde is niet de enige in huis die weet hoe hij entertainment moet maken. Wat te denken van (stief)zoon Nino, het kind van zijn partner Melisa Schaufeli. Hij timmert aan de weg als dj en producer en lijkt een grote hit te pakken te hebben.

Ninochello, dat is de artiestennaam van de zoon van de oud-topvoetballer. Toch zullen velen hem vooral kennen uit de realityserie Andy & Melisa. "Vanaf mijn vijftiende of zestiende ben ik al bezig met deejayen natuurlijk. Dat ging gewoon goed. Ik had niets te klagen. Nu ontploft het gewoon. Het is gewoon niet normaal", zei Ninochelle eind 2025.

"Ik had het niet verwacht. Ik ben blij dat hij gewoon aan het werk is. Dat hij weer een missie in zijn leven heeft. Dolfijnentrainer was toch niet alles", reageerde zijn moeder vervolgens gekscherend.

Grote doorbraak wacht

Nog geen half jaar lijkt zijn eerste grote hit in de maak. Wekenlang scoort Nino van der Meijde namelijk al miljoenen views op het medium TikTok met het nummer Bon Bini, die hij samen maakte met R&B zanger Gio en Luca Ferron. Deze vrijdag zal de track op Spotify verschijnen, maar het drietal bracht hem via sociale media en op Koningsdag al onder de aandacht.

Ook op Bevrijdingsdag werd er uitbundig meegezongen, vertelden de artiesten aan RTL Boulevard. "Dit is de kracht van TikTok", stelden ze. Onder anderen influencer Monica Geuze gebruikte het nummer al bij een van haar video's op TikTok. "Mijn wereld stortte in", reageerde Ferron.

Van der Meijde junior, die ook zijn eigen Limoncell-merk heeft, moest ook nog even ingaan op de aanwezigheid van camera's. "Het gebeurt al sinds ik zeven ben, daar ben ik mijn hele leven al aan gewend. Die zijn er niet meer voor mij", verzekerde hij. "Het gaat hartstikke goed", sprak Ninochello over zichzelf. "Het wordt een hartstikke leuk seizoen", gaf hij nog mee over de realityserie.

Trotse Andy van der Meijde

Oud-voetballer Van der Meijde reageerde eerder al vol trots op zijn stiefzoon. "Ik weet dat hij het kan. Als je er dan met de pet naar gaat gooien is het zonde. Dat moet hij dus niet doen, maar hij is goed bezig nu. Ik ben trots op hem, zeker. Iedereen is gek op hem. Je hoort op straat heel veel: Nino! Het is hem ook gegund."

Nino is niet de biologische zoon van Van der Meijde. Zijn echte vader is Octave Okkie Durham, een bekende Nederlandse crimineel die onder meer twee kunstwerken van Vincent van Gogh stal.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover