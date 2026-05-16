De familie Wennemars is gewend aan kampioenschappen op hoog niveau, maar Niels slaat een volledig andere weg in. De 21-jarige zoon van schaatsicoon Erben verraste deze week zijn volgers met beelden van een opvallend nieuw avontuur én stelt daarbij een vraag die niemand had zien aankomen.

Op zijn Instagram deelt Niels beelden vanuit een trainingskamp van STIHL Timbersports in Limburg, waar hij twee dagen doorbracht om de kneepjes van het houthakken op hoog niveau te leren. Timbersports is een competitieve sport waarbij deelnemers zo snel mogelijk door boomstammen hakken en zagen met bijlen en kettingzagen in recordtempo. In een oranje broek en zwart shirt en met een kettingzaag in zijn handen laat Niels zien dat hij serieus werk maakt van zijn nieuwe sport.

'Dan ben je onverslaanbaar'

Bij een nieuwe post laat Niels weten dat het WK Timbersports op 31 oktober plaatsvindt in Stuttgart. "Moet ik het proberen?", schrijft hij er veelzeggend bij. Zijn instructeur lijkt er in ieder geval alle vertrouwen in te hebben. "Niels, je hebt zoveel potentie. Zes maanden trainen, jij bent gefocust", zegt de expert tegen hem.

Even later wijst diezelfde instructeur naar Niels en vraagt hij aan een bekende van de Wennemars-telg: "Zoveel potentie. Hoeveel weken kan ik bij hem blijven om hem te trainen?" De conclusie van de instructeur is duidelijk. "Je hebt de kracht. Wat je nodig hebt is precisie en met jouw kracht zul je zoveel sneller zijn dan met kracht alleen. Als je die twee combineert, ben je onverslaanbaar", klinkt het.

Eigen pad

Het is niet de eerste keer dat Niels Wennemars de aandacht trekt met zijn avonturen. Eerder ging hij viraal toen hij tijdens een skivakantie in Zwitserland hard ten val kwam en per helikopter moest worden afgevoerd. Vader Erben omschreef zijn jongste zoon op zijn 21e verjaardag treffend: "Vastberaden om zijn eigen pad te volgen." Dat Niels nu mikt op een WK houthakken bewijst maar weer eens dat hij die woorden serieus neemt.

Familie Wennemars

Terwijl Niels zijn eigen avontuur beleeft, staat de rest van de familie ook niet stil. Broer Joep Wennemars, wereldkampioen op de 1000 meter, bereidt zich voor op een nieuw schaatsseizoen met Team Essent. En vader Erben maakte deze week bekend te stoppen als schaatsanalist bij de NOS.

Na zeventien jaar legt hij zijn taken neer, mede omdat de opkomst van zoon Joep als topschaatser zijn rol als onafhankelijk analist steeds ingewikkelder maakte. "Schaatsen zit in mijn hart", zei hij in een openhartig persbericht.

