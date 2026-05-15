Sven Kramer is inmiddels alweer heel wat jaartjes niet meer actief als professioneel schaatser, maar stilzitten is er voor hem nog altijd niet bij. Vrijdag nam hij met een oud-schaatscollega voor het eerst deel aan de populaire sport Hyrox. En dat deden ze boven verwachting goed. Dat kwam wellicht door Erben Wennemars, die als een soort coach fungeerde.

Sven Kramer is als één van de leidinggevenden bij de topschaatsers van Team Essent nog altijd veel betrokken in de sport. In 2022 nam hij definitief afscheid als professioneel schaatser, maar sindsdien houdt hij zich veel bezig met andere sportieve uitdagingen. Want eens een tosporter altijd een topsporter, blijkt maar weer eens.

Sterke tijd

Schaatstempel Thialf in Heerenveen staat dit weekend volledig in het teken van de immens populaire, nieuwe sport Hyrox. Voor de tweede keer dient de iconische ijshal als het decor voor de krachtpatsers, die zich eens flink willen afbeulen. Vrijdag maakte de 40-jarige Kramer zijn debuut bij de duo's. Dat deed hij samen met een andere oud-topschaatser, voormalig wereldkampioen Wouter Olde Heuvel. En het ging de voormalig topsporters bovendien enorm goed af.

Op Instagram deelt Kramer het uiteindelijke resultaat van de zware beproeving. Hij finishte samen met Olde Heuvel in een tijd van 1:04.24, zeer verdienstelijk voor een debutant. Bij de Hyrox moeten de deelnemers steeds een stuk hardlopen, gevolgd door een zware oefening en vervolgens weer hardlopen. De goede tijd kwam wellicht wel door de speciale support die de twee ontvingen.

Coach Wennemars

Niemand minder dan voormalig schaatscollega Erben Wennemars was namelijk van de partij in Heerenveen om zijn vrienden te supporten én te coachen. Samen met Kramer voltooide hij onlangs nog een loodzware ski-tocht in Zwitserland. Wennemars weet zelf ook wel wat het is om de Hyrox-uitdaging aan te gaan. Hij nam in het verleden al vaker deel, onder meer met zoon Niels.

Hun goede prestatie kan in elk geval rekenen op veel lof in de reacties. Onder meer Beau Snellink, atleet bij Team Essent, laat een mooie reactie achter. Verder krijgt de post ook een hele rits aan likes van bekende atleten. Zo hebben onder andere schaatsers Jenning de Boo en Angel Daleman de post geliked, net als voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos en olympischturnkampioen Epke Zonderland.

