Niels Wennemars, de zoon van schaatsicoon Erben Wennemars, heeft zondag internationaal indruk gemaakt met een opvallende sportprestatie. Hij werd kampioen bij een kaasrolwedstrijd. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben de beelden ook gezien. "Echt zo grappig!"

"We hebben weer leuk nieuws over de familie Wennemars', begint voormalig olympisch kampioene Van As in de podcast van Sportnieuws.nl. "In dit geval gaat het over Niels. Dat is natuurlijk degene in de familie die ook houdt van extreme dingen." "Het begon natuurlijk met Hyrox, maar dat is allemaal veel te saai geworden", vult Hoog aan.

"Hij doet nu echt alleen maar extreme dingen. Dan springt hij weer van de auto af met een salto", vervolgt ze. "Het is een man die houdt van uitdagingen", concludeert Van As. Dit weekend ging hij ook een gevaarlijke strijd aan bij het kaasrolkampioenschap in Gloucester. "Ik lees dit en ik ging helemaal stuk", zegt ze.

'Niet normaal'

"Dat zie je gewoon elk jaar voorbij komen en ik ga elke keer helemaal stuk", zegt Hoog. "Niet normaal", vindt Van As. Tijdens het jaarlijkse evenement moeten deelnemers van een steile heuvel naar beneden rennen achter een rollende kaas aan. De wedstrijd bestaat al 190 jaar en Wennemars is de eerste Nederlandse winnaar. Hij houdt daar een mooie prijs aan over. "Degene die dan als eerste over de finish komt, die mag de kaas houden", weet van de oud-hockeyster.

Tactiek

"Hij dacht: ik ga hier gewoon aan meedoen. Waarom niet? Ik kom uit het land van de kaas. Dit is gewoon meant to be", vervolgt ze. "En die gozer wint ook gewoon." De 21-jarige Wennemars had goed nagedacht over zijn tactiek. Hij wilde niet te hard starten, want dan raakt je lichaam uit balans. Hij bleef zo lang mogelijk overeind en kwam met een koprol over de finish.

"Het is inderdaad echt wel een tactiek. Het leek trouwens niet alsof hij inhield, want hij ging echt best wel hard", zegt Hoog. "Hij rende heel erg met zijn bovenlijf naar achter. Maar je moet ook maar niet geraakt worden, want iedereen valt. Je ziet de ene salto na de koprol en iedereen gaat voorover. Dan moet je hopen dat je niet over iemand struikelt of dat er iemand in je rug komt."

Gevaarlijke sport

"Maar sowieso dat je geen blessure krijgt", zegt Van As. Deelname aan het kampioenschap is namelijk niet zonder gevaar. "Er belanden ze ook echt mensen in het ziekenhuis met dit. Afgescheurde kruisbanden, gebroken benen....", somt ze op. "Nou ja, dat is echt serieus. Hier zal vast ook wel een keer een gebroken nek gekomen van gekomen, want ze gaan allemaal voorwaarts. Echt een linke sport", zegt Hoog.

Gelukkig is Wennemars er zonder kleerscheuren vanaf gekomen en neemt hij zelfs de hoofdprijs mee naar huis. "Echt zo grappig! Kom je met een kaas thuis", aldus Hoog. "Hij zit gewoon voor een jaar goed in de kaas", lacht Van As.

Beluister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke week het sportnieuws door. In de nieuwste aflevering van hun podcast onder meer aandacht voor de 'nieuwe baan' van Sven Kramer, de WK-plannen van Koning Willem-Alexander en Máxima, en hoe Niels Wennemars aan een ziekenhuisbezoek ontsnapte. Beluister de aflevering in je favoriete podcastapp.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover