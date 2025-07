Victoria Verstappen geniet van zeldzame momenten met dochter Hailey en haar verloofde Tom Heuts. Zoontjes Luka en Lio zijn alvast op vakantie bij hun opa en oma, verklapt Verstappen op Instagram, waardoor de twee optimaal kunnen genieten van wat moeder-dochtermomenten.

Hailey is de jongste telg van het gezin van het jongere zusje van de F1-coureur en Heuts. Onlangs werd haar eerste verjaardag gevierd. Op 21-jarige leeftijd beviel ze van haar eerste zoon: Luka. Niet lang daarna kwam Lio ook ter wereld, waardoor het gezin lange tijd bestond uit een jongensfamilie. Momenteel geniet moeder Verstappen van een zeldzaam moment met haar dochter. De jongens zijn namelijk op vakantie bij hun opa en oma, dus de meiden zijn dit weekend even in de meerderheid.

'Lekker lunchen met papa en mama'

Van dat moment maakte de zus van de Red Bull-coureur dit weekend gebruik door op de fiets te stappen met Hailey. Op Instagram plaatst ze een foto waarop ze te zien is op een hippe bakfiets, terwijl Hailey in de bak vertoeft. Een dag later genieten de twee, samen met Heuts van een uitgebreide lunch. "Lekker lunchen met papa en mama", schrijft ze erbij. "De jongens zijn al op vakantie bij opa en oma."

i © Instagram: @victoriaverstappen

Dochter Lily en bonusdochter Penelope

Het aantal meiden binnen de familie Verstappen groeit steeds meer. De coureur en zijn vriendin Kelly Piquet verwelkomden een aantal maanden geleden dochter Lily. Bovendien is de viervoudig wereldkampioen bonusvader van Penelope, die Piquet kreeg in een eerdere relatie. De coureur en zijn bonusdochter onderhouden een warme band met elkaar en zodoende had hij al kunnen wennen aan het vaderschap voordat hij zelf vader werd.

Doop

Onlangs werd Hailey gedoopt. Verstappen en bonusdochter Penelope waren bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig, zo was te zien op foto's die zijn zusje deelde op Instagram. Max en Victoria onderhouden een goede band, ondanks dat ze grotendeels afzonderlijk opgroeiden.

"Het grappige is dat we nog nooit ruzie hebben gehad. Ik denk dat dit komt doordat we niet echt samen zijn opgegroeid", onthulde Victoria eerder aan Fabulous Mama.