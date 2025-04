Zus Max Verstappen overspoeld met reacties na heugelijke mededeling: 'Beste trofee ooit!'

Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet verwachten op korte termijn hun eerste kindje. Maar er is meer vreugde voor de coureur. Victoria Verstappen, zijn zus, heeft namelijk een enthousiaste mededeling gedaan.

Verstappen en haar vriend Tom Heuts waren er even met zijn tweeën tussenuit. Samen bezochten ze Parijs, de stad van de liefde. Zo blijkt maar weer, want tijdens hun bezoek is Heuts op één knie gegaan, waarna de twee op Instagram bekendmaakten verloofd te zijn. "De makkelijkste 'ja' ooit," schrijft Verstappen bij het bericht waarop de twee vrolijk poseren voor de Eiffeltoren met de verlovingsring.

Reacties

Victoria en Tom hebben samen drie kinderen: zoontjes Luka en Lio en dochter Hailey. De twee kunnen op veel enthousiaste reacties rekenen na hun bekendmaking. Sophie Kumpen, de moeder van Max en Victoria, laat weten blij te zijn met het nieuws. Kumpen is vooral bekend als 'de moeder van', maar had vroeger zelf ook een succesvolle carrière in de autosport.

Naast wat felicitaties van bekende mediapersoonlijkheden zoals Bas Smit en Sarah van Soelen, komen er uiteraard ook veel reacties uit de autosportwereld, zoals een felicitatie van Robert Doornbos en Tom Coronel schrijft: "beste trofee ooit!" Ook ex-topschaatsster Irene Schouten feliciteert de twee.

Ook Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen en schoonzus van Victoria, reageert op het bericht. Verstappen en Piquet zijn in verwachting van hun eerste kindje. Piquet heeft al een kind uit een eerdere relatie: dochter Penelope Kvyat, waar Verstappen dus de stiefvader van is.

Volgens insiders is 8 mei de uitgerekende datum. Maar, de datum van een geboorte kan natuurlijk altijd anders uitvallen dan gepland. Terwijl Verstappen vorige week in Saudi-Arabië was voor de Grand Prix, deelde Piquet op een foto van een vernieuwd uiterlijk op Instagram. Ze had de beautysalon bezocht en haar haren laten doen: "Klaar voor de komende week", schreef ze er cryptisch bij, gevolgd door een roze hartje, alsof er iets staat te gebeuren.

Piquet, die vaak erg actief is op Instagram, heeft opvallend genoeg ook al een poosje niks meer gedeeld op het sociale medium.