'Zijn enige fout tot nu toe': Oscar Piastri 'doet mentaal niet onder voor Max Verstappen'

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert gelooft dat McLaren-sensatie Oscar Piastri de regerend wereldkampioen Max Verstappen kan onttronen.

"Oscar heeft laten zien dat hij het in zich heeft om Max te verslaan," aldus Herbert. "Dit seizoen toont Piastri mentale weerbaarheid, snelheid, consistentie en indrukwekkend racecraft – en dat alles terwijl hij kalm met zijn engineer communiceert. Piastri doet wat nodig is om een titel te winnen en doet mentaal niet onder voor Verstappen. Zijn enige fout tot nu toe was aan het begin van het seizoen, in de regen in Australië, en zelfs daar had hij vooral pech."

Grote verrassing bij McLaren: team neemt onverwachte beslissing over toekomst Het Formule 1-seizoen van McLaren loopt tot nu toe op rolletjes. Hun coureurs, Oscar Piastri en Lando Norris, staan respectievelijk op de eerste en tweede plek van het WK-klassement. Desondanks is er niet alleen maar goed nieuws voor het raceteam.

Mark Webber

Ook zijn er opvallende complimenten voor de manager van de Australiër. "Piastri's manager Mark Webber heeft geweldig werk geleverd. De twee hebben een goede band, respecteren elkaar en Oscar krijgt de kans om zijn talent te laten zien. Webber heeft zelf lastige situaties meegemaakt in de Formule 1 en weet hoe belangrijk het is dat de teamdynamiek goed zit. Bij McLaren lijkt de wind steeds meer richting Piastri te waaien, terwijl Lando Norris te veel fouten maakt. De kwalificatie in Saoedi-Arabië was daar een perfect voorbeeld van."

Dit is Oscar Piastri: nieuwste rivaal Max Verstappen zorgde al vóór carrière voor opschudding in F1 Oscar Piastri imponeert dit seizoen met liefst drie zeges in de eerste vijf Formule 1-races. En dat terwijl alle ogen voorafgaand aan dit seizoen op Max Verstappen en Piastri's teamgenoot Lando Norris waren gericht. Wie is de 24-jarige Australiër precies?

GP van Miami

De Formule 1-coureurs genieten van een weekje vrij, voordat het circus naar Amerika trekt. In het eerste weekend van mei staat de GP van Miami op de planning. Piastri is daar voor het eerst de leider van het wereldkampioenschap, voor teamgenoot Norris en Verstappen. De Nederlander heeft bij Red Bull Racing momenteel een auto die verre van optimaal is. Al komen er upgrades in het vizier, die de strijd spannender kunnen maken.

GP Miami F1 | Max Verstappen kijkt hoopvol vooruit naar race in Verenigde Staten: dit zijn de tijden Max Verstappen maakt zich op voor de zesde grand prix van het seizoen. Het gaat allemaal nog niet vlekkeloos voor de Nederlander, maar hij heeft in Miami zeker wat om naar uit te kijken. Lees hier de tijden waarop je moet inschakelen voor de Grand Prix van Miami.

Verstappen wordt vader

Daarnaast hangt er bij Verstappen nog iets in de lucht. Zijn vriendin Kelly Piquet staat op het punt om te bevallen van hun eerste kindje samen. Jonkies Norris en Piastri hebben met dat soort levenszaken nog niet te maken en kunnen dus wat meer vrijuit racen ten opzichte van de Nederlander.