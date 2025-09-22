Golf een sport voor de elite? Dat is het allang niet meer. Populair is de sport wel onder bekende Nederlanders. Zij lopen graag 18 holes, in binnen- én buitenland. Deze BN’ers zou je zomaar tegen kunnen komen als je een balletje gaat slaan.

Isa Hoes

‘Oh, oh, oh, wat is het een mooie sport en zeker niet altijd even makkelijk’, schreef Isa Hoes in april op Instagram. De actrice neemt af en toe golfles in Amsterdam en hoe slecht het soms gaat: toch wil ze het iedere keer opnieuw proberen.

De schrijfster heeft inmiddels ook haar kinderen Merlijn en Vlinder Kamerling besmet met het golfvirus. Een gratis tip: in de ogen van Hoes is golf een leuke activiteit om samen met je kroost te doen.

Gerard Ekdom

Wie dagelijks tussen 6 en 10 uur ’s ochtends de radio aanzet en afstemt op Radio Veronica hoort Gerard Ekdom plaatjes draaien. Buiten een groot muziekliefhebber is hij ook een gepassioneerd golfer. De liefde voor de sport is een paar jaar geleden ontstaan, toen hij voor zijn verjaardag een golfclinic cadeau kreeg.

Ekdom kwam dolblij thuis en enthousiasmeerde direct zijn vrouw, die ook verknocht raakte aan het spel. Wie dus tijdens een flight wat extra kennis wil opdoen over muziek kan daarvoor het best naar Schaerweijde in Zeist of Hoogland in Amersfoort rijden.

Lieke van Lexmond

De échte kenner weet hoe groots The Old Course in St. Andrews is: hét golfwalhalla. Of zoals Lieke van Lexmond de baan in Schotland noemt: ‘het Mekka onder de golfliefhebbers, bucketlist materiaal’.

Door haar man nam de actrice voor het eerst een club in haar handen. Inmiddels vindt ze golf ook ‘helemaal te gek’. In april deed ze samen met haar zoon nog mee aan Beat the Pro op het KLM Open.

Kalvijn

Het liefst brengt Kalvijn tijd door met zijn jonge zoontje en vrouw en als hij niet met hen samen is, maakt hij video’s voor zijn 1,38 miljoen abonnees op YouTube of voor zijn ruim 900.000 volgers op TikTok.

Mocht de content creator ergens nog een gaatje in zijn agenda hebben, dan slaat hij regelmatig een balletje op de golfbaan. Zo doet Kalvijn al een aantal jaar mee aan de jaarlijkse Creators Golf Cup op de baan van Golf Lounge Amsterdam. In de prijzen is hij niet gevallen, maar genoten? Dat heeft hij zeker!

Vivian Hoorn en Rianne Meijer

Rianne Meijer staat al langere tijd op de golfbaan. De influencer heeft niet lang geleden haar goede vriendin Vivian Hoorn voor het eerst meegenomen. ‘Dit is mijn eerste keer en ik ben er zo verschrikkelijk slecht in dat ik maar een foto plaats van de echte pro, Rianne’, schrijft Hoorn in haar story op Instagram.

Of golf uitgroeit tot de nieuwe hobby van de creatief ondernemer en influencer moeten we afwachten. Ach, ze hebben ongetwijfeld samen een heel leuke dag gehad.



Nieuwsgierig geworden? Boek dan een proefles en ontdek het zelf!