Aangeboden door KNLTB ‘Deze sport verbindt echt: je leert continu nieuwe mensen kennen’

School, bijbaantjes en andere prioriteiten: voor Maurice Hoogervorst werden andere zaken belangrijker in zijn tienerjaren. En dus zette hij het tennissen op een laag pitje. Ruim twintig jaar later heeft hij de draad toch weer opgepakt. “Het sociale aspect is echt de kracht van tennis.”

In het Brabantse dorpje De Moer zette Maurice als 12-jarige zijn eerste stappen op de tennisbaan. Zijn moeder speelde fanatiek tennis en dus ontkwam hij er niet aan om ‘ook eens mee te gaan’. “Ik heb drie jaar getennist en veel les gehad en nog samen getennist met mijn moeder. Maar het fanatiek lessen ging niet echt samen met school en bijbaantjes.”

Het kriebelde toch weer

Inmiddels bevindt Maurice zich in een heel andere levensfase. De dertiger heeft nu wél de tijd om de tennisbaan op te gaan. “Ik heb het lang laten liggen. Tot corona kwam. Toen heb ik mij samen met een vriend ingeschreven bij een tennisclub in de buurt en ben ik weer gaan tennissen. Dat was in die tijd ideaal: veel andere sporten kon je niet beoefenen vanwege de strenge regels. Ik heb een jaartje les genomen en toen de draad weer opgepakt.”

Tennis verbindt

Bij zijn rentree in de sport ontdekte Maurice meteen wat de sociale kracht van tennis is. “Op de club kwam ik in aanraking met wat mensen die spelers zochten voor competities. Ik heb mijzelf direct ingeschreven voor de vrijdagavondcompetitie, waarin je speelt met een vast clubje. In rap tempo leerde ik heel veel mensen kennen binnen en buiten de club. Met de meesten tennis ik nu nog steeds en bij competitie-avonden voer je na afloop leuke gesprekken met tegenstanders over de dagelijkse bezigheden. Je komt erachter wat voor werk mensen doen en wat voor hobby’s ze hebben. Het is heel bijzonder hoe tennis verbindt.”

Dat blijkt wel uit de initiatieven die door de KNLTB of tennisclubs worden georganiseerd. Zo is de laddercompetitie een aantal jaar geleden geïntroduceerd en kun je vanaf nu meedoen aan de ‘Zomer Challenge ’. Dit is een kort lidmaatschap van 3 of 4 maanden waarmee je in de zomer lekker kunt blijven sporten en ontdekt hoe leuk tennis is. Iedereen kan hierbij meedoen bij een vereniging in de buurt. “De bond en verenigingen maken het tennis heel toegankelijk. Naast de wintercompetitie en clubkampioenschappen, doe ik elke maandagavond mee aan 'Husselavond'. Iedereen die wil kan komen tennissen. Als alle leden er zijn, worden pasjes gehusseld en speel je met elkaar één of twee potjes. Zo leer je ook weer nieuwe mensen kennen, met wie je vervolgens vaker speelt.”

De ander maakt het spel, maar jíj ook

Maurice benadrukt dat dit een positieve invloed heeft op zijn eigen spel en ontwikkeling. “Je wordt echt beter door steeds tegen anderen te spelen. Met tennis maak je samen het spel. Je kunt de bal ergens neerleggen waardoor de tegenstander moeite moet doen om de bal te halen en als je op de goede positie staat, kun je het afmaken. In de tussentijd dat de ander moet rennen, kun jij nadenken over je tactiek. Maar je weet ook nooit wat voor bal je terugkrijgt. Met tennis creëer je een heel dynamisch spel in een soms lange rally. De ander maakt het spel, maar jíj ook. Dat maakt het zo leuk.”

Nieuwsgierig geworden? Ga deze zomer met je familie en vrienden de baan op, maak herinneringen en beleef tennis samen. Ontdek hier de mogelijkheden.