Aangeboden door KNLTB 'Deze sport is echt uniek: we spelen nu met al onze vrienden samen'

Als tiener stond Lara de Koning (nu 30) voor de lastige keuze om te kiezen tussen schaatsen en tennis. Ze koos voor het koude ijs, maar besloot jaren later toch weer de tennisbaan op te gaan. “Tennis vind ik veel te leuk. De sport is echt uniek: het is goed voor je sociale contacten en je kunt op elk niveau meedoen.”

Het is te danken aan zus Denise de Koning (32) dat Lara weer wekelijks op de tennisbaan te vinden is. “Mijn zus is bij mij in het dorp komen wonen toen haar relatie overging. We wilden weer lekker tennissen en hebben ons daarom drie jaar geleden ingeschreven bij de vereniging hier in Oudorp.” Toen Lara en Denise begonnen, kenden ze niemand. Ze schreven zich in voor de laddercompetitie van de vereniging en spelen nu ook wekelijks competitie. “Ondertussen kennen we genoeg andere mensen hier”, vertelt Lara trots, die elke woensdagavond met haar zus en twee anderen tennist.

Onafscheidelijk op de tennisbaan

Denise en Lara zijn als zussen onafscheidelijk op de baan. “Het liefst speel ik met haar”, zegt Lara, wijzend naar Denise. “We zijn qua niveau (6) aan elkaar gewaagd. En ik kan tegen mijn zus net wat meer zeggen dan tegen anderen. Ik weet hoe ze reageert.” Denise beaamt dat gevoel. “Je bent vrijer tegenover elkaar en beter op elkaar ingespeeld. Met andere mensen moet je toch weer overleggen, dat hebben wij niet nodig.” En dan lachend: “Overigens zeur ik meer op Laar, hoor. Dat moet ze bij mij niet doen, dat gaat niet goed!”

Lara en Denise de Koning. © Eigen foto

Gezinsactiviteit

Aan fanatisme geen gebrek. Dat geldt ook voor de familie van Cécile Scheele (50). Zij, haar man Michel (60) en twee kids zijn bezeten van het tennis. “De kinderen tennissen iedere dag. Ze zijn allebei erg fanatiek en doen het super goed. Als ze geen tennisles of competitie hebben, slaan ze thuis een balletje.” Zo ook op hun vrije studiedag. Loren-Julie (10) en Matisse (8) zijn al vóór 8.30 uur in de weer in de tuin. “We hebben een muurtje in de tuin en daar kunnen ze tegenaan slaan. Elk vrij uurtje besteden ze aan tennis”, vertelt Cécile. “Ook in het weekend zijn we vaak te vinden op de tennisbaan met een ballenkanon”, vult Michel aan. “En straks in de zomervakantie gaan de rackets natuurlijk ook weer mee. Voor ons is tennis echt een gezinsactiviteit. De kinderen tennissen zelfs nog met hun oma van 78 jaar!”

Cécile benoemt het sociale aspect van tennis. “Het is een individuele sport, maar je kunt het ook met het gezin of vrienden spelen. Tegenwoordig speel ik geen competitie meer door een schouderblessure, maar vroeger stond ik elke avond op de tennisbaan om toernooien te spelen. Voor mij was dat hetzelfde als stappen: je speelt een wedstrijd en drinkt na afloop wat. Vaak kom je dezelfde mensen tegen, dus je bouwt een sociale kring op. Dat mis ik wel hoor, zeker met dit weer.”

Loren-Julie en Matisse besteden elk vrij uurtje aan tennis. © Eigen foto

Laagdrempelig instappen

Voor Denise is het sociale contact de grootste drijfveer om te blijven tennissen. “Lara en ik zijn allebei import op de club: door de laddercompetitie hebben we nieuwe mensen leren kennen en dus een nieuw lesgroep gevormd. In supermarkten komen we elkaar nu ook tegen.” Inmiddels zijn Denise en Lara echte ‘tennisinfluencers’. Denise: “Ik doe ook crossfit, daarbij ga je écht tot het gaatje. Tennis is super laagdrempelig om in te stappen. We hebben tegen veel vrienden gezegd: ‘kom ook lekker tennissen’. Inmiddels spelen we met z’n allen samen.” Overigens worden Denise en Lara ook gedreven door fanatisme. “Wij spelen nooit zonder punten te tellen. De soms lange rally’s zijn leuk, maar wij vinden ballen afmaken het allerleukst.” Zus Lara benadrukt ‘dat je met tennis nooit uitgeleerd bent’. “Je kunt 26 slechte ballen slaan en 5-4 achter staan, maar toch een set pakken. Het is nooit over tot de laatste bal is gespeeld, dat maakt deze sport zo mooi.”

Tennis is er voor iedereen

Cécile, Michel, Lara en Denise zijn het unaniem eens: iedereen kan leren tennissen. “De sport is daarnaast geschikt voor alle leeftijden, biedt voldoende uitdaging, is goed voor de gezondheid en is bovenal erg gezellig. Elke stad of dorp heeft tennisbanen in de buurt. De combinatie van het sporten, bewegen en het sociale aspect, maakt deze sport echt uniek. Daarnaast kun je in alle wedstrijdvormen - zowel in competitieverband als via de laddercompetitie bij verenigingen - meedoen op je eigen niveau en je hele leven blijven spelen. En dat in de buitenlucht. Wat wil je nog meer?”

Nieuwsgierig geworden? Ga met je familie en vrienden de baan op, maak herinneringen en beleef tennis deze zomer samen. Ontdek hier de mogelijkheden.