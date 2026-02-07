Voor Jochem Uytdehaage worden het drie mooie weken in Milaan. De oud-schaatser is deze Olympische Winterspelen de vaste sidekick van presentatrice Anne-Greet Haars tijdens de voor- en nabeschouwingen op Eurosport en HBO Max. “We staan in het hart van de ijsbaan. Dichter op de schaatsers komen we niet. We hopen de medaillewinnaars dus zo snel mogelijk voor de camera te krijgen.”

Uytdehaage heeft er zin in. De oud-schaatser, winnaar van twee gouden medailles op de Spelen van 2002 in Salt Lake City, maakt zich op voor zijn eerste Winterspelen als analist bij Eurosport en HBO Max. Samen met Haars zal Uytdehaage vooral te zien zijn vanaf de Milanese ijsbaan. “We staan op het middenterrein van de ijsbaan. Een betere plek is er niet. Vanuit hier doen we en uitgebreide voorbeschouwing en hopen we medaillewinnaars direct na de winst meteen voor de camera te krijgen. Maar hoe het concreet gaat lopen, hangt echt van het moment af”, benadrukt Uytdehaage, die dit weekend meteen ‘aan’ staat. “We focussen ons voornamelijk op het schaatsen en shorttrack, maar kijken wel verder dan alleen de Nederlanders.”

Geen vanzelfsprekendheid bij de schaatsmannen

Uytdehaage voorspelt een ‘mooi toernooi zonder vanzelfsprekendheid’. “De Nederlandse mannen zijn niet meer zo dominant als vroeger. Het niveau is echt dichter bij elkaar gekomen. De vanzelfsprekendheid dat we kans maken op veel gouden medailles, is er niet meer”, analyseert de oud-schaatser. “Bij de vrouwen zit dat overigens anders. Daar kun je de vanzelfsprekendheidjes invullen.”



Wie volgens Uytdehaage de grootste kanshebbers zijn? “Jordan Stolz is op drie afstanden medaillekandidaat voor het goud. En misschen zelfs ook wel op de Massa-start. Maar ook hij heeft recent laten zien dat-ie klopbaar is. Alles hangt af van hoe de mentale scherpte is tijdens de Spelen. Jenning de Boo heeft op het laatste WK de 500 meter gewonnen. Ook hij zal er meteen moeten staan. Je hebt één kans, die je móet grijpen.

Maakt Sander Eitrem de cirkel rond?

“Op de Spelen gebeuren altijd onverwachte dingen”, vervolgt Uytdehaage. “We gaan verrassingen zien en teleurstellingen krijgen. Ik kijk uit naar de 5000 meter op zondag (8 februari, red.). Dan hebben we een mooi deelnemersveld met onder andere Stijn van den Bunt. Ik ben benieuwd hoe hij het ervan afbrengt op zijn Olympische debuut. De Noor Sander Eitrem is favoriet op de 5000 meter. Die heeft het hele jaar al een uitstekende vorm en pakte een wereldrecord. Hoe mooi zou het zijn dat we straks kunnen zeggen: olympisch kampioen én de eerste man onder de zes minuten! Daarmee is de cirkel rond en word je voor altijd herinnerd. Ik gun het hem wel.”

Een oppermachtige Femke Kok

Bij de vrouwen is Femke Kok topfavoriet op de 500 meter. “Zij heeft de afgelopen twee jaar alles gewonnen en was oppermachtig. Als Femke doet wat ze moet doen, komt het goed. Ze heeft laten zien tegen de druk bestand te zijn." Volgens Uytdehaage maakt ook Jutta Leerdam goede kans op een medaille. “Ze komt steeds dichter bij Kok. Als zij een vlotte opening heeft op de 100 meter, wordt het spannend. Maar vergeet ook zeker andere namen niet, zoals Erin Jackson.”

Nederlandse kanshebbers

De meeste medailles worden verwacht in het schaatsen en shorttrack. “Maar”, zo benadrukt Uytdehaage, “vergeet ook zeker de andere sporten niet. In de sneeuw zijn er kansen voor snowboardster Michelle Dekker. Ook kijk ik uit naar Kimberley Bos. Ze finisht al een aantal seizoenen in de top-3 van de World-Cups bij het skeleton en is regerend wereldkampioen. Ze doet het echt goed en laat zich niet gek maken. Ik vertrouw op een piekmoment tijdens de Spelen.”

Dit zijn fantastische sporten om naar te kijken’

Dikke kans dat Uytdehaage achter de tv zit in zijn ‘vrije’ uren. “Ik geniet zo van al die wintersporten. Het langlaufen en biatlon is heel tof en ook voor de kijker heel duidelijk: wie als eerste over de streep komt, is de winnaar. Bij de snowboardcross en de skicross gaat dat net even wat anders. Dat gaat ontzettend hard en is continu duwen en trekken. Ook al ben je de grote favoriet, dan nog moet je de heats overleven. Ik vind dat echt fantastisch om naar te kijken.”

Uytdehaage motiveert iedereen om de komende weken alle wintersporten te volgen op Eurosport en HBO Max. Naast de diversiteit aan sporten, roemt de oud-schaatser het sentiment dat er heerst tijdens de Spelen. "De strijd tussen atleten en de onderlinge verschillen, zorgt altijd voor spektakel. Elke atleet wil zo hoog mogelijk eindigen. Uiteindelijk is een olympische medaille het hoogst haalbare. Er is zoveel moois te zien.



