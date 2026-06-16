Een doelpunt, een discutabele beslissing van de scheidsrechter of een spannende slotfase: in het stadion wil je dat supporters volledig meeleven. Toch zitten veel fans tijdens wedstrijden opvallend stil. De app Fan of the Match wil daar verandering in brengen.

Met behulp van AI wordt gemeten hoe fanatiek supporters reageren tijdens een wedstrijd. Wie het meest meeleeft, maakt kans op unieke prijzen. Het idee komt van Bruno Fernandes. Met Fan of the Match is hij onderdeel van de Sports Innovation League , een innovatieprogramma van onder meer Nederlandse Loterij en NOC*NSF.

Van stille tribunes naar meer beleving

Het idee ontstond toen Fernandes hoorde dat een groot deel van de supporters in stadions soms bijna een hele wedstrijd stilzit. “Het was geen klacht, maar we kregen terug dat sommige fans een wedstrijd bijna als een bioscoop beleven”, vertelt hij. “Dat kan volgens mij anders. Sport draait om passie en beleving.”

Volgens Fernandes werkt enthousiasme bovendien aanstekelijk. “Als je buurman uitbundig juicht en daarvoor wordt beloond, dan word je zelf ook sneller meegesleept.” De technologie wordt inmiddels getest in Nederland. Zo werkt Fan of the Match samen met de Nederlandse basketbalbond en loopt er een pilot met FC Utrecht Next.

AI meet reacties in het stadion

Maar hoe werkt het precies? Wanneer supporters het stadion binnenlopen, krijgen ze via de clubapp een melding. Daar kunnen ze zich aanmelden voor Fan of the Match. Daarna loopt alles automatisch. Tijdens de wedstrijd analyseert het AI-systeem hoe supporters reageren op belangrijke momenten. Denk aan doelpunten, rode kaarten of spannende fases in de wedstrijd.



In totaal kijkt het systeem naar zo’n veertig verschillende meetpunten. Hoe fanatieker supporters reageren, hoe hoger hun score. Soms krijgen fans zelfs een seintje via de app. Staat de thuisclub bijvoorbeeld achter? Dan kan er een bericht verschijnen met de oproep om het stadion nog even extra te laten kolken.

Unieke prijzen voor de fanatiekste fans

Supporters die het meest fanatiek zijn, kunnen daarvoor worden beloond. Niet met standaardprijzen, maar met ervaringen die je normaal gesproken niet zomaar krijgt. Zo kunnen fans bijvoorbeeld een meet-and-greet met hun favoriete speler winnen, een rondleiding op het trainingscomplex krijgen of zelfs ontbijten met de selectie. Volgens Fernandes levert het voor iedereen iets op. Clubs krijgen een stadion met meer sfeer en supporters worden actief onderdeel van de wedstrijdbeleving. “Zo zorgen we ervoor dat de stille stadionbezoeker verleden tijd wordt.”

Deelnemer bij Sports Innovation League

Met Fan of the Match is Fernandes een van de vijf deelnemers van de Sports Innovation League . Dat programma helpt start-ups met innovatieve ideeën om sport en bewegen toegankelijker te maken. Het initiatief wordt georganiseerd door Rockstart, Nederlandse Loterij en NOC*NSF. Start-ups krijgen begeleiding, toegang tot een groot netwerk in de sportwereld en ondersteuning om hun idee verder te ontwikkelen.

Volgens Maartje Geven, CTIO van Nederlandse Loterij, speelt innovatie een belangrijke rol in de toekomst van sport. “Als grootste investeerder in sport en bewegen in Nederland willen we zowel topsport als breedtesport vooruithelpen. Met de Sports Innovation League ondersteunen we startups die met nieuwe ideeën komen voor de sportsector.”