Kijk niet gek op als je Maxim Hartman deze winter tijdens een koude voetbalavond spot op de velden van jouw amateurclub. De presentator gaat gedurende het bekertoernooi op zoek naar de ultieme ‘Mr. Beker’ van het seizoen 2025-2026: wie stijgt boven zichzelf uit en wordt de absolute bekerheld van het jaar?

Voor de nu 30-jarige spits Maikey Parami ging in het seizoen 2016-2017 een jongensdroom in vervulling: de HEMA-stagiair scoorde aan de lopende band voor zijn club VVSB en schakelde met zijn winnende doelpunt profclub FC Den Bosch uit (3-2). De amateurclub drong hiermee door tot de halve finales van de Eurojackpot KNVB Beker. Amper tien uur later stond de feestende Parami ‘gewoon’ weer op de werkvloer in de HEMA.

Ook Floris van der Linden weet hoe het is om in de spotlight te staan als bekerheld. De spits van tweededivisionist SV Spakenburg leidde zijn ploeg in het seizoen 2022-2023 met meerdere doelpunten naar een historische halve finaleplaats en kroonde zich tot topscorer van het bekertoernooi. Een profcarrière lag in het verschiet, maar de topamateur koos voor een maatschappelijke carrière.

Iedereen kan een bekerheld zijn, een echte ‘Mr. Beker’

Zo zie je maar: iedereen kan schitteren op het hoogste niveau. Het ene moment sta je op de werkvloer in de HEMA, het andere moment speel je in een vol stadion tegen een profclub. Ook dit seizoen staat er ongetwijfeld een onverwachte held op die een iconische rol heeft in het bekertoernooi, een echte ‘Mr. Beker’. Dit kan iedereen zijn: een verdediger die de beste spitsen weet te stoppen, een succestrainer of een matchwinner die een eredivisieploeg uit de beker kegelt. Maxim Hartman gaat dit seizoen op zoek naar dé ‘Mr. Beker’ van de Eurojackpot KNVB Beker. Een nieuwe held dus, een doodgewone student, vakkenvuller of zorgmedewerker die indruk maakt op de amateurvelden.

De presentator legt deze bekerhelden op zijn kenmerkende wijze vast op beeld. “Ik stap er met een open en frisse blik in en hoop echt op bijzondere momenten”, vertelt Hartman over zijn nieuwe avontuur als ‘razende reporter’. “Maar dat moet ik afwachten. Je weet van tevoren nooit wie je spreekt. Ik hoop op eigenzinnige types die zichzelf zijn; een speler die niet onder de indruk is en lekker zichzelf blijft.”

i Wie wordt de 'Mr. Beker' van dit seizoen? ©​​ 433 / Daan Zahradnik

Sympathie voor de underdog

Zijn zoektocht begint Hartman deze week in de krochten van het amateurvoetbal. “Die teams maken het bekervoetbal zo bijzonder. Als underdog kun je boven jezelf uitstijgen en winnen van een topfavoriet. Het is toch mooi dat profclubs een team onderschatten en vervolgens hard worden afgestraft? Er is in Nederland altijd sympathie voor de underdog.” Hartman volgt de Eurojackpot KNVB Beker dit seizoen op de voet en hoopt op bijzondere verhalen ‘waar mensen de held van de club worden’. “Dat is de kracht van de beker. Wat doet het met iemand onbekends als-ie onverwacht vlamt op het veld en vervolgens vol in de spotlight staat? Het lijkt mij fantastisch om dat vast te leggen.”

Stem mee: wie wordt dit seizoen dé ‘Mr. Beker’ van de Eurojackpot KNVB Beker?

Een ding weten we zeker bij de start van de Eurojackpot KNVB Beker (28-29-30 oktober): ook dit seizoen staat er een echte ‘Mr. Beker’ op. Wie dit wordt, bepaal jij. Na elke speelronde kun je via een stemronde op de Instagrampagina van Sportnieuws.nl bepalen wie de ‘Mr. Beker’ is. Maxim Hartman maakt vervolgens in aanloop naar de volgende speelronde een reportage, waarin hij de door fans gekozen ‘Mr. Beker’ van de vorige ronde in beeld brengt.

Hartman hoopt de bekerhelden te prikkelen met zijn eigenzinnige stijl van interviewen. “De meeste amateurspelers kennen we niet. Die wil je snel leren kennen. Dat doe je door te prikkelen. Ik draai er nooit omheen en zorg voor tempo. Ik hoop dat mensen dat kunnen waarderen. Overigens draait het in deze serie niet om mij, maar om de verhalen van de mensen en de fans.”



De eerste aflevering van ‘Mr. Beker’ is vanaf 4 december te zien op het YouTube-kanaal van Sportnieuws.nl.