Het Staatsloterij TeamNL Huis in Milaan is zaterdag officieel geopend door schaatslegendes Ireen Wüst en Sven Kramer. Vanaf nu is dit dé plek waar iedereen in het Oranje samenkomt om de successen van onze Olympische helden te vieren en waar iedere medaillewinnaar een verdiende huldiging krijgt.

Twintig jaar na hun eerste Olympische Winterspelen in Italië hadden Ireen Wüst en Sven Kramer de eer om namens de TeamNL Legends, samen met Anneke van Zanen (voorzitter NOC*NSF) en Arjan Blok (CEO Nederlandse Loterij), het Staatsloterij TeamNL Huis te openen.

Oude tijden herleven in Milaan

Als eerbetoon aan alle 149 medailles die Nederland sinds de eerste Olympische Winterspelen in 1924 won, waren maar liefst 35 medaillewinnaars aanwezig bij de feestelijke ceremonie. Van Carry Geijssen en Peter Nottet (Grenoble 1968) tot Annie Borckink (Lake Placid 1980), Jan Ykema en Gerard Kemkers (beiden Calgary 1988) en Bart Veldkamp (Albertville 1992 en Lillehammer 1994). En van Rintje Ritsma (Lillehammer 1994 en Nagano 1998), Bob de Jong (Nagano 1998, Turijn 2006, Vancouver 2010 en Sochi 2014) en Jochem Uytdehaage (Salt Lake City 2002) tot Marianne Timmer (Nagano 1998 en Turijn 2006) en Renate Groenewold (Salt Lake City 2002, Turijn 2006).

Ook latere generaties waren in het ‘Oranje huis’, met onder anderen Nicolien Sauerbreij en Mark Tuitert (Vancouver 2010), Jorien ter Mors en Sjinkie Knegt (Sochi 2014 en PyeongChang 2018), Linda van Impelen (PyeongChang 2018), Yara van Kerkhof, Irene Schouten en Thomas Krol (Beijing 2022). En uiteraard Ireen Wüst en Sven Kramer, twintig jaar na hun eerste Winterspelen die óók in Italië plaatsvonden. Beide schaatsiconen deden mee aan maar liefst vijf Olympische Spelen.

Nieuw olympisch succes

De TeamNL Legends zetten onder leiding van Wüst en Kramer de deuren open voor nieuw olympisch succes. Met een druk op de knop openden ze het Staatsloterij TeamNL Huis officieel. Alle TeamNL Legends liepen vervolgens het oranje hart van Milaan binnen, waar ze werden verrast met een eregalerij van hun topprestaties. Aansluitend schoven de ex-helden aan voor een brunch die volledig in het teken stond van de sporters die Nederland vertegenwoordigen tijdens eerdere Olympische en Paralympische Winterspelen.

Thuis voor Oranje

Het TeamNL Huis wordt ‘gehost’ door Staatsloterij, de trotse hoofdsponsor van TeamNL en daarmee supporter van olympische en paralympische dromen. Als naamgever van het Staatsloterij TeamNL Huis in Milaan viert de oudste en bekendste loterij van Nederland haar 300-jarig bestaan. De successen van de TeamNL Legends vormen het fundament van TeamNL én het Staatsloterij TeamNL Huis. Hun topprestaties zijn nog altijd een bron van inspiratie voor onze sporters van nu. Tijdens de Olympische Winterspelen is het Staatsloterij TeamNL Huis een echt thuis voor Oranje in Milaan. Een plek waar fans en sporters samenkomen en waar sport kijken en het vieren van sportieve successen van TeamNL centraal staan. Dagelijks kunnen maximaal 3.300 TeamNL-fans het oranjegeluk beleven in het Staatsloterij TeamNL Huis.