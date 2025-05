Aangeboden door Ziggo Sport Uniek kijkje achter de schermen bij Ziggo Sport Race Café: 'We willen het cafégevoel creëren'

Veel Formule 1-fans zitten tijdens raceweekenden op vrijdagavond in de startblokken voor de uitzending van Ziggo Sport Race Café. Presentatoren Chris Zegers en Shelly Sterk praten je - samen met hun tafelgasten - wekelijks bij over alle ontwikkelingen uit de racerij. Maar hoe gaat het er eigenlijk aan toe tijdens een uitzending? Wat gebeurt er tijdens de reclames en hoe bereiden de presentatoren en tafelgasten zich voor? Chris en Shelly geven je een uniek inkijkje achter de schermen.

Het was toch even wennen zo bij de start van het nieuwe F1-seizoen: ‘ineens’ zaten daar Chris Zegers en Shelly Sterk aan het hoofd van de tafel tijdens de eerste aflevering van Ziggo Sport Race Café. Inmiddels zijn de presentatoren helemaal ingeburgerd in de ‘Formule 1-familie’ van Ziggo Sport en presenteren ze de talkshow om-en-om op vrijdagavond (22.30 uur).

“Het is nu al geslaagd. Ik rijd fluitend richting de studio voor de uitzendingen”, vertelt Chris enthousiast. Al van jongs af aan heeft de presentator een fascinatie voor sport, in het bijzonder voor voetbal en autosport. “Het heeft altijd gekriebeld om ‘iets’ met sport te doen voor werk. Ik ben dol op sport. Ik voetbal nog steeds en heb mijn hele leven geracet. Soms komt er een kans waarvan je weet: die moet ik pakken.” Lachend: “Nou, dat was dit! Het is echt een lot uit de loterij.”

