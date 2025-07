Aangeboden door Decathlon Zó word je een betere padelspeler

Jong, ouder en senior: de hele wereld lijkt padel te hebben ontdekt. Maar hoe word je nou een betere padeller? Padelexpert en -liefhebber Maarten geeft namens Decathlon zes tips.

‘Speel’ met de glaswand!

Zeker voor padellers met een tennisachtergrond - dat is een grote groep - is het wennen dat je bij padel de glaswand mag en kunt gebruiken. In veel gevallen geldt: alle ballen die voorbij de servicelijn stuiten, laat je eerst rustig tegen het glas kaatsen. De neiging om alles direct vol terug te slaan moet je leren onderdrukken.

“Met de stuit tegen het glas ‘koop’ je tijd”, aldus Maarten. Tijd die je kunt gebruiken voor je volgende slag. “Zorg wel dat je altijd dynamisch bent en meebeweegt met de bal, zodat je positie op het moment van raken achter de bal is. Als je dat doet, heb je overzicht en kun je de bal beter plaatsen waar je wil. Houd ook in gedachten dat je je tegenstander met jouw bal een zo laag mogelijk raakpunt wilt geven: een lage bal is over het algemeen moeilijker voor je tegenstander om te retourneren.”

Niet harder, maar meer controle

Niks menselijks is ons vreemd: ex-tennissers of ex-squashers zijn geneigd om ‘vol’ te slaan: zo maak je toch gauw het winnende shot? Bij padel ligt dat anders, zegt Maarten, je bouwt de rally bij voorkeur rustig op: “Vooral tennissers hebben de neiging om direct te ‘knallen’, met fouten tot gevolg. Bij padel heeft voluit slaan meestal niet zo veel zin (tenzij je de bal direct uit de kooi kunt smashen, maar dat is weinigen gegeven), omdat de bal via de glazen wand dan juist weer terugstuitert.

Bij padel heeft je tegenstander - ook bij een harde smash van jou - altijd een tweede kans dankzij die glazen wand. Padelexpert Maarten namens Decathlon: “De tip: sla niet op 100 procent, maar liever op 60 of 70 procent van je maximale vermogen. En concentreer je op zo zuiver mogelijk en foutloos slaan, bij voorkeur met ballen die zo laag mogelijk van de glaswand afkomen". . Daarmee houd je controle en voorkom je ook fouten van jezelf.’’

Alles op je voorvoeten!

Bij veel sporten werkt het prima om ‘vol’ op je voeten te staan. Bij padel niet, probeer zoveel mogelijk op je voorvoeten te staan. Sta dus zo ‘licht’ mogelijk. Daarmee creëer je optimale bewegingsvrijheid; bijvoorbeeld om na elke slag direct naar de ideale uitgangspositie (bij het net) te bewegen. Maarten: “Zeker als je een betere padeller wilt worden, draait alles om dynamiek. Je moet voortdurend in beweging zijn om de beste positie te veroveren. Dat is makkelijker als je lichter op je voorvoeten staat.”

i padel 2

Hoog raakpunt bij service

Bij de opslag mag je de bal bij de onderhandse service op navelhoogte raken. Doe dat dan ook, is het advies van Maarten. “Beginnende padellers laten vaak bij de service de bal gewoon vanuit de hand vallen." Maar een bal die je laat vallen, stuitert maar tot bijvoorbeeld kniehoogte. Daarmee beperk je jezelf. Hoe hoger de bal opstuit, hoe beter je van hoog naar laag kunt serveren. Daarmee maak je het over het algemeen moeilijker voor je tegenstander om de bal te retourneren. “Probeer de bal dus echt te laten stuiteren, in plaats van te laten vallen.”

Hard serveren helpt niet altijd

Wie speelt tegen beginnende padellers, merkt waarschijnlijk dat het loont om hard te serveren: de ontvanger is nog niet gewend aan de snelheid van de bal en heeft moeite om de bal te retourneren. “Maar op een paar niveautjes hoger heeft de harde service niet meer het gewenste resultaat”, aldus Maarten. “Sterker nog, het werkt vaak averechts. Kijk maar naar de echte padeltoppers: zij serveren bijna nooit hard, maar rustig en met veel effect. Een harde service krijg je immers ook sneller terug, waardoor je als serverende speler minder tijd krijgt om een goede netpositie in te nemen en je een moeilijkere bal te verwerken krijgt.”

Schoenen voor gevorderden?

Bij aanbieders van padelmateriaal, zoals Decathlon, lees je vaak: ‘schoenen voor beginners’, of ‘schoenen voor gevorderden’. Moet je niet gewoon kiezen voor padelschoenen die als gegoten zitten? Maarten: “Dat laatste zeker wel. Natuurlijk mag je als beginner wel ‘schoenen voor gevorderden’ kopen, mits de demping voor jouw lichaamsbouw goed genoeg is. Schoenen voor gevorderden zijn over het algemeen wat lichter, het rubber is van betere kwaliteit en de schoen is ook slijtvaster en flexibeler. Maar welke schoen je ook kiest: het comfort staat altijd bovenaan.”

