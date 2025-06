Arturo Coello (23) en Agustin Tapia (25) zijn de nummers één van de wereld bij padel. De Spanjaard en Argentijn zorgen bij ex-topsporters Rafael van Vaart, Fatima Moreira de Melo en John van Lottum voor veel bewondering. In Sportnieuws.nl Padelpraat worden de wereldtoppers uitgebreid belicht, waar ook de commerciële waarde wordt besproken. "Dat gaat om een bedrag van boven de zes nullen."

"Die Tapia, dat is toch gewoon de beste, of niet", werpt Moreira de Melo aan het begin van de eerste uitzending van Sportnieuws.nl Padelpraat de vraag op. "De beste weet ik niet. Ik vind hem wel de mooiste en meest sierlijke speler", reageert Van Lottum. "De minst voetbalachtige padeller?", breekt ze direct weer in. "Als we een beetje gaan vergelijken met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Dan vind ik Alejandro Galán (nummer 3, red) meer de Ronaldo. Sterk, hard en echte atleet. Tapia is meer de Messi van het padel", zegt Van Lottum.

Rafael van der Vaart 'wel eens in paniek'

"Tapia heeft vooral de rust", vervolgt Van Lottum, die na zijn actieve carrière als proftennisser jaren geleden al de liefde voor padel wist te vinden. "Echt rust. Je ziet bij hem nooit paniek", vult Van der Vaart aan. "Ik heb op de baan vaak ook wel eens paniek. Bij hem ziet alles er goed uit, alsof het geen moeite kost. Inderdaad een beetje de Messi." Van der Vaart is net als Van Lottum en Moreira de Melo een fervent padeller geworden. Zo organiseerde hij onlangs in Beverwijk nog het Padel Legends Toernooi voor het goede doel. Daar doken veel grote namen op, onder wie Marco van Basten en Wesley Sneijder.

"Hij (Tapia, red) heeft slagen en oplossingen die zo instinctief worden gedaan. Als je al één seconde na zou denken, dan ben je al te laat. Hij doet het echt vanuit zijn natuurlijke instinct", vindt Van Lottum, die sinds dit jaar weer de toernooidirecteur is van Decathlon Premier Padel Rotterdam P1. "Daarnaast heeft hij gewoon een bepaald charisma. Dat vind ik bijzonder."

Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart krijgt ervan langs in challenge met ex-topsporters: 'We hebben hem te pakken' Rafael van der Vaart is een fervent padelspeler. De voormalig profvoetballer is dan ook te gast in de gloednieuwe show Sportnieuws.nl Padelpraat om vol passie over de snelst groeiende sport van Nederland te praten. Maar hoe zit het eigenlijk met zijn kennis over padel? In een heuse quiz met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum krijgt Van der Vaart de lachers op zijn hand.

Ambassadeurs Fatima Moreira de Melo en Rafael van der Vaart

Van der Vaart en Moreira de Melo waren vorig jaar nog de toernooidirecteuren van het grootste padeltoernooi in Nederland en zijn tegenwoordig als ambassadeurs verbonden aan het event in Rotterdam. "Kan je nog herinneren toen Tapia vorig jaar daar (in Rotterdam bij Premier Padel, red.) lag te stretchen? Dat wij even aan het spelen waren. Hij straalt inderdaad charisma en rust uit. Hij is ook heel aardig en sociaal. Je ziet hem nooit wegwerpgebaren maken. Al kan ik me ook wel voorstellen dat mensen het soms een beetje saai vinden."

Naast Tapia werpt Moreira de Melo de naam van zijn Spaanse medespeler Coello op. "Ik ben ook wel heel erg fan van hem. Hij is net als ik ook linkshandig. Dan kijk je vaak toch naar de lefties." Van der Vaart valt in: 'Dat ziet er vaak ook mooier uit, vind ik." Van Lottum vindt hem "in voetbaltermen gesproken" meer de Erling Haaland van het padel. "Alles hard en met kracht én scoren. Al is zijn verdediging tegenwoordig trouwens ook echt bizar. Tapia en Coello vullen elkaar zo goed aan."

Ex-tophockeyster Fatima Moreira de Melo gaat nieuwe uitdaging aan: 'Super leuk om de kijker mee te nemen in deze wereld' Sportnieuws.nl lanceert een gloednieuwe videoshow. Samen met olympisch hockeykampioene Fatima Moreira de Melo en voormalig proftennisser John van Lottum duikt het digitale sportmerk van DPG Media in de wereld van padel. In de eerste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat is niemand minder dan Rafael van der Vaart te gast. De ex-international van Oranje is een fanatiek padelspeler en verkiest de sport tegenwoordig zelfs boven voetbal.

P1-toernooi in padel

Coello is inmiddels naar Amerika verhuist, waardoor hij minder samen met Tapia kan trainen. "Hij is om commerciele redenen richting Miami vertrokken. Padel in Amerika is zo booming", vertelt Van Lottum. In Amerika duiken vaak ook voetballegendes als David Beckham en Messi op om een balletje te slaan. "Je hebt ook wel een bekend iemand nodig, die de sport goed verkoopt, zeg maar", benadrukt Van der Vaart. "Daar hebben jullie ook wel aan bijgedragen", wijst Van Lottum vervolgens naar de ex-international. "Jij, en Arjen Robben en Robin van Persie. "

Aan tafel wordt geconcludeerd dat er nog een wereld te winnen valt voor padel. Het is de snelst groeiende sport, maar de wereldtoppers zijn voor het brede publiek nog vrijwel onbekend. Eind september strijken de beste spelers neer in Nederland. Decathlon Premier Padel Rotterdam valt in de categorie P1. Dat is vergelijkbaar met de ATP-1000-toernooien, zoals in Monte Carlo en Rome worden gehouden. "Daar zijn alle toppers, zowel de mannen en vrouwen, verplicht om die toernooien te spelen. Je bent met een P1-toernooi gegarandeerd van de absolute wereldtop."

Voetballegendes als Rafael van der Vaart en Marco van Basten stelen de show bij bijzonder padelevent: 'Echt bizar gevoel voor de bal' Het was een groot feest op de padelbanen van Primos Padel in Beverwijk. Tientallen voetballegendes kwamen langs voor een mooi padeltoernooi. Alles stond in het teken van Stichting Zeldzame Ziekten Fonds. "Een samenkomen van oude vrienden", noemde Frank de Boer het evenement.

Wereldtopper in padel casht flink

De winnaar van een P1-toernooi verdient bij de mannen 25.500 euro per persoon. Coello en Tapia zegvierden onlangs in Buenos Aires. Bij de vrouwen ligt het bedrag (17.000 euro) iets lager vanwege een kleiner speelschema. Voor de absolute top ligt er echter veel geld in het verschiet. "Ik moet wel zeggen, de racketdeals bij de top tien van de mannen zijn echt gigantisch", weet Van Lottum.

"Waar moeten we dan aan denken?", vraagt Moreira de Melo. "Dat gaat boven de zes nullen. Ik begreep dat Arturo Coello meer padelrackets verkoopt dan Novak Djokovic tennisrackets verkoopt." Moreira de Melo: "Ik denk alleen niet meer t-shirtjes dan Lamine Yamal, toch?" "Nee, dat niet", zegt Van Lottum. "Overigens heb ik ooit ook bij Nike gehoord dat één shirt van Nadal tegen tien shirts van Federer werd verkocht. Zo groot was dat verschil. Er is in elk geval nog een wereld te winnen in padel."

Decathlon Premier Padel Rotterdam vindt plaats van 28 september tot en met 5 oktober in Rotterdam Ahoy. Tickets zijn verkrijgbaar via premierpadelrotterdam.com .