Mohamed Salah neemt na dit seizoen afscheid van Liverpool na negen jaar trouwe dienst, maar niet voordat hij zich duidelijk heeft uitgesproken. Via Instagram richt de 33-jarige aanvaller zich tot de achterban van 'The Reds' met een boodschap die pijnlijk is voor manager Arne Slot.

De aanleiding is de 4-2 nederlaag tegen Aston Villa van vrijdagavond, waarbij Salah een kwartier voor tijd inviel. "Het was pijnlijk om te zien hoe we opnieuw in elkaar stortten en verloren. Dat is niet wat de fans verdienen", schrijft hij bij zijn nieuwe bericht op Instagram. Liverpool staat een wedstrijd voor het einde van de Premier League op de vijfde plaats en is nog altijd niet zeker van Champions League-voetbal. Bournemouth heeft een wedstrijd tegoed en loert op de vierde plek, al speelt het eerst wel nog tegen Manchester City.

'Iedereen die naar deze club komt moet zich daaraan aanpassen'

Salah maakt duidelijk wat hij van de huidige koers vindt. "Ik wil dat Liverpool weer heavy metal aanvallend voetbal gaat spelen dat tegenstanders angst inboezemt en weer een team wordt dat prijzen wint. Dat is het voetbal dat ik ken. Die identiteit moet worden teruggevonden en nooit meer worden losgelaten", aldus de Egyptenaar. De boodschap richting Slot is glashelder. "Daar valt niet over te onderhandelen en iedereen die naar deze club komt moet zich daaraan aanpassen."

De aanvaller is ook duidelijk over wat er dit seizoen nog moet gebeuren. Af en toe een wedstrijd winnen is volgens hem niet genoeg voor een club topclub van dat statuur. "Alle teams winnen wedstrijden. Dat is niet waar het bij Liverpool om draait", stelt hij. "Kwalificeren voor de Champions League is het minimale en ik zal er alles aan doen om dat te laten gebeuren."

Liefde voor de club

Ondanks de harde woorden laat Salah ook zijn liefde voor de club blijken. Hij blikt terug op de jaren waarin Liverpool uitgroeide tot de beste van Europa. "Ik heb gezien hoe deze club van twijfelaars naar gelovigen groeide en van gelovigen naar kampioenen. Daar moesten we hard voor werken en ik heb er altijd alles aan gedaan om de club daar te krijgen. Niets maakt mij trotser", schrijft hij. "Liverpool zal voor altijd veel voor mij en mijn familie betekenen. Ik wil dat ze lang succes hebben zodra ik ben vertrokken."

Arne Slot breekt negatieve records

Salah's felle kritiek komt op een moment dat Slot er sportief gezien ook niet goed voor staat. De Nederlander verbrak met de nederlaag tegen Aston Villa meerdere negatieve records. Liverpool incasseerde dit seizoen al 52 doelpunten in de Premier League, meer dan ooit eerder in de clubgeschiedenis. Met twintig nederlagen in alle competities verloor Liverpool dit seizoen ook vaker dan ooit. Volgende week moet de ploeg thuis tegen Brentford alsnog het Champions League-ticket veiligstellen.

