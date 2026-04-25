De Engelse media reageren overwegend positief op de 3-1 zege van Liverpool op Crystal Palace. Arne Slot boekte met zijn ploeg zijn derde competitiezege op rij en zette daarmee een grote stap richting Champions League-voetbal. Toch overschaduwen de blessurezorgen rondom Mohamed Salah de overwinning volledig.

The Guardian omschrijft het als een 'bevrijdende middag' voor Slot en zijn ploeg. "Liverpool hief eindelijk de vloek van Crystal Palace op", schrijft de Britse krant. Palace had Liverpool dit seizoen al drie keer verslagen, maar dat lukte ditmaal niet voor de vierde keer. De krant is lovend over het collectief, maar voegt er meteen aan toe dat dit seizoen nu eenmaal is wat het is voor de regerend kampioen. "Uiteraard moest er ook een steek in zitten."

Die steek was de blessure van Salah. De Egyptenaar greep in de 59e minuut naar zijn hamstring en verliet het veld terwijl hij emotioneel afscheid nam van al het publiek op Anfield. "Zijn afscheid dreigt vroegtijdig afgebroken te worden", schrijft de Daily Mail. Salah bevestigde in maart dat hij de club verlaat na dit seizoen. De krant wijst erop dat Liverpool nog afreist naar Old Trafford plus duels met Chelsea en Aston Villa en een thuiswedstrijd tegen Brentford in de laatste speelronde. De BBC voegt daar aan toe: "Liverpool-fans zullen hopen dat dit niet de laatste keer was dat ze Salah zagen."

Debuterende doelman

The Sun richt de aandacht op doelman Freddie Woodman, die zijn eerste Premier League-basisplaats voor de club onvergetelijk maakte. "Er is elke kans dat Liverpool dit niet gewonnen had zonder zijn sensationele vertoning", schrijft de tabloid.

Woodman redde op cruciale momenten op pogingen van Mateta en Lacroix, maar raakte daarna zelf geblesseerd bij een redding op Sarr. Terwijl hij op de grond lag, chipte Muñoz de bal in het lege doel. "Slot was woedend dat scheidsrechter Madley het spel liet doorgaan terwijl Woodman met een knieblessure op het veld lag", aldus The Sun.

'Dit seizoen stevenen The Reds af op een trofeeloze afsluiting'

De BBC plaatst de zege in een breder perspectief. Een jaar geleden werd Liverpool op dezelfde dag nog uitgeroepen tot kampioen na een 5-1 zege op Tottenham. Twaalf maanden later is de sfeer rondom de club een stuk ingetogener. "Dit seizoen stevenen The Reds af op een trofeeloze afsluiting. Salah en Robertson vertrekken, en Slots toekomst als hoofdtrainer blijft een gespreksonderwerp onder de fans", schrijft de omroep.

Toch wijst de BBC ook op de positieve kanten: met acht punten voorsprong op Brighton en nog vier wedstrijden te gaan is Champions League-voetbal zo goed als zeker. "Of Salah fit genoeg is voor het duel met Manchester United op 3 mei, moet nog blijken."

Op koers voor Champions League-voetbal

The Guardian concludeert dat drie opeenvolgende competitiezeges Slot en zijn ploeg reden geven tot voorzichtig optimisme. "Dit was een zenuwslopende Liverpool-prestatie en de spanning bleef tot Wirtz in de zesde minuut van de blessuretijd de 3-1 maakte en zijn ploeg wat ademruimte gaf", schrijft de krant. The Reds blijven goed op koers voor Champions League-voetbal.